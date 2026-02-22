Chồng cũ chém vợ và mẹ vợ rồi tự rạch cổ: Hé lộ nguồn cơn bi kịch

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Quang Hiếu (Sinh năm 1996 ở xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người xảy ra trên địa bàn xã Yên Kỳ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17/02, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của ông Hoàng Kim Đ. (sinh năm 1977, trú tại khu 11, xã Yên Kỳ) về việc 16 giờ cùng ngày, con gái ông là chị Hoàng Phương Q. (sinh năm 2002, trú cùng địa chỉ), bị đối tượng Trần Quang Hiếu- chồng cũ của chị Q., dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và cơ thể.

Đối tượng Trần Quang Hiếu. Ảnh: CQCA

Hậu quả, nạn nhân bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, TP. Hà Nội. Sau khi gây án, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra khu vực ao gần đó và tự gây thương tích vào cổ, cổ tay.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phối hợp với người dân nhanh chóng khống chế, thu giữ hung khí và đưa đối tượng đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba. Sau khi sức khỏe ổn định, Hiếu được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm việc.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Trần Quang Hiếu khai nhận, dù đã ly hôn từ tháng 9/2025 nhưng khi biết vợ cũ có quan hệ tình cảm mới, Hiếu ghen tuông nên đã nảy sinh ý định tấn công chị Q. Điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra cũng làm rõ, trước đó Hiếu đã dùng dao chém thương tích bà Nguyễn Thị Kim O (sinh năm 1978, trú tại khu 11, xã Yên Kỳ) - mẹ của chị Q., phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ngày 18/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Trần Quang Hiếu. Đến ngày 19/02/2026, Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Quang Hiếu để điều tra về tội Giết người theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.