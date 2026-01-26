Ghen tuông mù quáng, công nhân đâm chết bạn gái tại quán karaoke ở Bắc Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25/1, Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc một nam thanh niên dùng dao đâm một nữ giới tại khu vực nhà để xe của quán karaoke thuộc tổ dân phố Núi Hiểu, phường Nếnh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định nghi phạm là Vi Văn Cường (SN 1986, trú tại xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn), hiện là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Quang Châu.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H (trú tại phường Viết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). Cường và chị H có quan hệ tình cảm và cùng thuê trọ tại tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện trường vụ án. Ảnh cắt từ clip.

Theo cơ quan công an, do phát sinh mâu thuẫn trong tình cảm , tối 25/1/2026, khi phát hiện chị H đi ăn cơm cùng một người khác, Cường đã bám theo. Sau đó, thấy chị H vào quán karaoke, Cường gọi chị ra khu vực để xe để nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã.

Trong lúc mất kiểm soát, Cường quay lại xe máy, lấy một con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn, quấn trong áo khoác màu đen rồi quay lại đâm nhiều nhát vào người chị H khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh. Sau khi gây án, Cường vứt con dao qua hàng rào sang bãi đất trống gần đó.

Chị H được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Đối tượng Vi Văn Cường sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Công an phường Nếnh đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.