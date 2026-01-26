Fanpage Thông tin chính phủ "minh oan" cho Pate Cột đèn Hải Phòng truyền thống

Thời gian qua, Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng vừa tiến hành tiêu hủy hơn 6.400 hộp pate “Cột Đèn Hải Phòng” loại 90 gam mỗi hộp, sản xuất ngày 6-9-2025 và trên 7.500 hộp pate loại 150 gam mỗi hộp do được chế biến từ thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện nhiều hiểu nhầm liên quan đến đặc sản pate truyền thống chợ Cột Đèn.

Đáng chú ý, sản phẩm pate mang tên “Cột Đèn Hải Phòng” bị tiêu hủy nói trên là sản phẩm đóng hộp của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), có địa chỉ tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Tên gọi của dòng sản phẩm này trùng với pate Cột Đèn truyền thống nổi tiếng của đất cảng, do các hộ kinh doanh tại chợ Cột Đèn, phường Lê Chân chế biến và buôn bán suốt hàng chục năm qua.

Chính sự trùng lặp tên gọi đã khiến không ít người tiêu dùng hiểu nhầm rằng pate truyền thống chợ Cột Đèn có liên quan đến lô pate đóng hộp bị phát hiện chế biến từ thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi. Thông tin sai lệch này gây ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các hộ kinh doanh địa phương cũng như hình ảnh ẩm thực và du lịch của thành phố Hải Phòng.

Mới đây, trên fanpage Thông tin Chính phủ đã đăng tải bài viết nhằm làm rõ sự khác biệt giữa pate truyền thống nổi tiếng chợ Cột Đèn, Hải Phòng và dòng sản phẩm pate đóng hộp mang tên “pate Cột đèn Hải Phòng” của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh dư luận xuất hiện nhiều nhầm lẫn, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân địa phương cũng như hình ảnh du lịch của thành phố Hải Phòng.

Theo đó, tên gọi pate Cột đèn Hải Phòng của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), có địa chỉ tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, bị trùng với tên gọi của món pate truyền thống lâu năm tại chợ Cột Đèn. Đây là đặc sản ẩm thực gắn liền với thương hiệu foodtour Hải Phòng, do các hộ kinh doanh tại chợ Cột Đèn, phường Lê Chân chế biến và buôn bán từ nhiều năm nay.

Thực tế, hai sản phẩm này hoàn toàn không liên quan đến nhau về nguồn gốc, quy trình sản xuất cũng như cách phân phối. Việc trùng tên gọi trong thời gian qua đã khiến một bộ phận người tiêu dùng hiểu nhầm, vô tình ảnh hưởng đến uy tín của món pate truyền thống chợ Cột Đèn, vốn được người dân và du khách lựa chọn mỗi khi đến Hải Phòng.

Pate Cột Đèn truyền thống là loại pate tươi, được chế biến thủ công với nguyên liệu chính là gan, mỡ phần, tỏi phi, tạo nên hương vị béo ngậy đặc trưng và mùi thơm dễ nhận biết. Sản phẩm này có thời hạn sử dụng ngắn, cần được bảo quản lạnh để giữ trọn hương vị nguyên bản. Pate thường được bày bán trực tiếp tại khu vực chợ Cột Đèn trên đường Chùa Hàng, phường Lê Chân và các tuyến phố lân cận như Hàng Kênh, Nguyễn Công Trứ.

Trong khi đó, sản phẩm pate đóng hộp của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là mặt hàng sản xuất công nghiệp, được đóng trong lon thiếc nhỏ, có thời hạn bảo quản dài và được phân phối rộng rãi tại các hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Dòng sản phẩm này không phải pate tươi truyền thống và không do các hộ kinh doanh chợ Cột Đèn sản xuất.

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần phân biệt rõ giữa hai loại sản phẩm, tránh nhầm lẫn khi mua sắm và sử dụng. Đồng thời, việc nhận diện đúng đặc sản pate truyền thống chợ Cột Đèn cũng góp phần bảo vệ giá trị ẩm thực địa phương và giữ gìn hình ảnh du lịch của thành phố Hải Phòng.