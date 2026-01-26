Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH đủ 15 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Cụ thể, đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.



Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.



Như vậy, lao động nữ nghỉ hưu năm 2026, nếu đóng đủ 15 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nam, nếu đóng đủ 15 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 40% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đồng thời, lương hưu của người lao động được xác định theo công thức chung sau đây:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc thu nhập tháng đóng BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện) sẽ phụ thuộc vào tiền lương, hoặc thu nhập đóng hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá tương ứng.

VssID hiển thị thiếu năm đóng BHXH, xử lý thế nào?

Theo BHXH Việt Nam, việc thiếu thời gian đóng BHXH trên ứng dụng VssID là tình trạng khá phổ biến và thường xuất phát từ bốn nguyên nhân chính: Dữ liệu tại đơn vị sử dụng lao động chưa được cập nhật đầy đủ; Doanh nghiệp chậm đóng hoặc thực hiện báo tăng, báo giảm lao động không đúng thời điểm; Hệ thống của cơ quan BHXH đang trong quá trình đồng bộ dữ liệu; Thông tin cá nhân của người lao động bị sai lệch khiến hệ thống không ghép đúng quá trình tham gia.

Khi phát hiện dữ liệu trên ứng dụng VssID không trùng khớp với thực tế, người lao động nên xử lý sớm để tránh ảnh hưởng đến các chế độ sau này.

Để khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam cho hay, người lao động có thể lựa chọn một trong các cách để kiểm tra và bổ sung thông tin còn thiếu. Người lao động có thể đến trực tiếp cơ quan BHXH nơi đang quản lý để được kiểm tra và cập nhật. Khi đi, cần mang theo CCCD, mã số BHXH và các giấy tờ chứng minh quá trình làm việc (nếu có).

Với những người đang làm việc tại doanh nghiệp, việc phản ánh qua bộ phận nhân sự hoặc cán bộ phụ trách BHXH của đơn vị là cần thiết để doanh nghiệp bổ sung hồ sơ và gửi cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia.

Ngoài ra, người dùng có thể gửi phản ánh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng cách chọn mục “Phản ánh, kiến nghị”, mô tả rõ thời gian bị thiếu và mã số BHXH để được xử lý theo quy trình.



Để tự tra cứu quá trình đóng BHXH, người lao động đăng nhập ứng dụng VssID, chọn mục “Quá trình tham gia” trong phần “Quản lý cá nhân”, sau đó xem chi tiết tại mục “BHXH”.

Hệ thống sẽ hiển thị tổng thời gian tham gia, thời gian chậm đóng, đơn vị sử dụng lao động và chi tiết mức đóng từng tháng. Ứng dụng VssID chỉ hoạt động với tài khoản đã đăng ký giao dịch điện tử và mỗi tài khoản chỉ đăng nhập trên một thiết bị tại một thời điểm.



Khi đề nghị bổ sung thời gian đóng BHXH, người lao động nên chuẩn bị sẵn các thông tin và giấy tờ cần thiết để việc xác minh diễn ra nhanh chóng.

Cụ thể, ảnh chụp màn hình quá trình tham gia BHXH trên ứng dụng VssID, đặc biệt tại các mốc thời gian bị thiếu, sẽ giúp cán bộ BHXH nắm rõ vấn đề. Bên cạnh đó, CCCD, mã số BHXH và các giấy tờ liên quan đến quá trình làm việc là cơ sở quan trọng để đối chiếu dữ liệu và cập nhật chính xác.﻿