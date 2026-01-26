Đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm, bắt Vũ Văn Tùng SN 1989 và nhiều đối tượng

Công an tỉnh Đồng Nai tối 24/1/2026 cho biết, vào ngày 22/01, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh triệt phá một tụ điểm đánh bạc bắt 7 đối tượng tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang 07 đối tượng đang có hành vi đánh bạc, dưới hình thức đánh bài Liêng tại căn chòi lá, sát bờ sông Đồng Nai, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, thu giữ gần 20 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật khác

Qua điều tra ban đầu, sòng bạc trên do đối tượng Vũ Văn Tùng, (sinh năm 1989, ngụ phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) tổ chức. Các đối tượng lựa chọn địa điểm đánh bạc ở khu vực sát bờ sông Đồng Nai, cách xa khu dân cư để tránh bị phát hiện của cơ quan Công an, nhưng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an xã Phú Lý cũng liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua, bán số lô đề - Ảnh: Công an Đồng Nai

Cụ thể, ngày 19/1, Công an xã Phú Lý tuần tra, kiểm soát giữ gìn ANTT trên địa bàn phát hiện 4 đối tượng nữ (tuổi từ 57 đến 72) ngụ tại ấp 2 và ấp 3 xã Phú Lý, gồm: H.T.L, P.T. T, N.T.D, T.L.C đang tụ tập đánh bài "Tứ sắc" thắng thua bằng tiền trong một căn nhà hoang thuộc ấp 2. Vật chứng thu giữ 1 bộ bài “Tứ sắc” đã qua sử dụng cùng 300.000 đồng trên chiếu bạc.

Ngày 20/1, Công an xã này tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông P.V.N (74 tuổi), thuộc tổ 5, ấp Bàu Phụng, xã Phú Lý phát hiện ông N có hành vi bán số lô đề rồi giao cho người khác để hưởng hoa hồng. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 tờ giấy có viết các con số (nghi là số đề), 1 điện thoại di động.

Qua đấu tranh, ông N khai nhận, ngày 20/1, bà V.T.N (73 tuổi, chung sống với ông N như vợ chồng) đi bán vé số và bán số lô đề trên. Sau đó, mang về đưa cho ông để giao cho bà L.T.B (51 tuổi), ngụ tại địa phương nhằm hưởng hoa hồng. Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an làm việc với một số người khác có liên quan, tạm giữ vật chứng 4 điện thoại di động, 1 phơi đề và hơn 8,4 triệu đồng.