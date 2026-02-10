Nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong do ghen tuông: Danh tính 3 đối tượng tham gia hành hung

Vụ việc em N.Q.H. (học sinh lớp 9 Trường THCS Phạm Hồng Thái, phường Pleiku, Gia Lai) bị đánh tử vong khi đang ngồi uống nước cùng bạn trước cửa hàng tiện lợi đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan để điều tra về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

Báo Người Lao Động thông tin thêm, danh tính 3 đối tượng được xác định là: P.H.M.L. (SN 2011), T.T.N. (SN 2011) và L.Q.V. (SN 2009), cùng trú tại phường Diên Hồng, Gia Lai. Trong đó, P.H.M.L. và L.Q.V. đang là học sinh lớp 9.

Cả 3 bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Em H. tử vong sau khi bị nhóm đối tượng hành hung.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, rạng sáng ngày 7/2, N.Q.H. cùng 3 người bạn là: H.N.M.V., B.G.H. và L.S.G.B. ngồi uống nước trước một cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku).

Lúc này, P.H.M.L. thấy bạn gái ngồi cùng nhóm của N.Q.H. nên đã rủ thêm T.T.N. và L.Q.V. cùng một số đối tượng khác vây đánh nhóm kia.

Khi tới nơi, P.H.M.L. dùng tay đấm, đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt của em H.N.M.V. (SN 2011, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Nạn nhân sau đó đã kịp bỏ chạy vào trong cửa hàng tiện lợi. Thấy vậy, nhóm của P.H.M.L. đã quay sang tấn công N.Q.H. khiến nạn nhân bất tỉnh.

N.Q.H. sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu song tối 8/2, nam sinh đã tử vong tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Gây án xong, P.H.M.L. và T.T.N. đến Công an phường Pleiku đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội còn L.Q.V. đầu thú vào sáng 8/2. Bước đầu, nhóm này khai nhận nguyên nhân dẫn đến sự việc là do ghen tuông.

Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.