Căn nhà 2 tầng đổ sập sau tiếng nổ lớn, 1 người tử vong

Khoảng 7 giờ 45 ngày 10-2, một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 2 ngôi nhà tại thôn An Bá, xã Ân Thi, làm rung chuyển khu vực xung quanh. Vụ nổ khiến tường nhà đổ sập, khói lửa và bụi bốc lên mù mịt.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Tại hiện trường, ngôi nhà hai tầng bị phá hủy gần như toàn bộ tầng 2, tường và mái đổ nát ngổn ngang. Một số nhà dân lân cận bị nứt tường, vỡ kính.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết vụ việc nghi liên quan đến việc tự chế pháo, khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Ân Thi đã có mặt, phong tỏa hiện trường và phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo việc tự chế, tàng trữ pháo và thuốc pháo là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành, tăng cường tuyên truyền, giáo dục con em, đặc biệt là thanh thiếu niên, không tự ý chế tạo hoặc cất giữ pháo.