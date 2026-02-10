Clip nóng giữa đêm: Xô xát liên quan xe siêu sang Bentley ở trung tâm TP.HCM, tài xế bị truy đuổi đến cùng

Ngày 10/2, Công an phường Bến Thành (TP.HCM) đang điều tra vụ xô xát đánh nhau sau va chạm giao thông trên địa bàn.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip sau va chạm giữa xe ô tô hiệu Bentley và ô tô 7 chỗ ở trung tâm TP.HCM, nhóm đàn ông hai bên đã rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn đường phố.





Theo hình ảnh từ clip ghi lại, sau khi 2 ô tô va quẹt, ba người đàn ông đã to tiếng và xảy ra xô xát giữa đường. Người đàn ông trên xe Bentley đã liên tục áp sát, tấn công "đối thủ" là tài xế xe 7 chỗ. Nạn nhân vừa bỏ chạy vừa hô hoán "anh say xỉn đụng người ta rồi đánh là sao" và kêu gọi sự can thiệp của cơ quan chức năng. Trong lúc tháo chạy, người này va trúng một xe máy, ngã xuống đường nhưng vẫn bị đối phương truy đuổi.

Nhận tin, Công an có mặt đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Cảnh sát cũng trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân và dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Trãi - Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành (quận 1 cũ), rạng sáng 10/2. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, giải quyết sự việc theo quy định của pháp luật.