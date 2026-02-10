Xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 công ty Dược: Bán thuốc độc sai đối tượng và nhập thuốc cổ truyền trái phép

Theo Quyết định số 98/QĐ-XPHC ngày 10/02/2026 của Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH dược phẩm và trang thiết bị y tế Hoàng Đức (trụ sở chính tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) đã thực hiện hành vi bán thuốc không đúng với phạm vi kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Cụ thể, công ty này đã bán thuốc Larriveyl — một loại thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt (thuốc độc) — cho khách hàng là Công ty TNHH Dược phẩm PNK Pharma. Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Dược phẩm PNK Pharma tuy là cơ sở bán buôn thuốc nhưng không có phạm vi kinh doanh đối với mặt hàng thuốc độc. Việc cung cấp thuốc kiểm soát đặc biệt cho một đơn vị không đủ điều kiện kinh doanh là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý dược phẩm.

Căn cứ theo các quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Cục Quản lý Dược đã xác lập biên bản và ra quyết định xử phạt.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Công ty TNHH dược phẩm và trang thiết bị y tế Hoàng Đức có tình tiết tăng nặng khi thực hiện hành vi vi phạm này tổng cộng 07 lần. Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, do có tình tiết vi phạm nhiều lần, mức phạt tiền đối với doanh nghiệp được áp dụng ở khung cao hơn, tương ứng số tiền 35.000.000 đồng.

Ảnh minh họa

Quyết định xử phạt đã được giao cho ông Nguyễn Vũ Hoàng Trung, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH dược phẩm và trang thiết bị y tế Hoàng Đức để chấp hành. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp tiền phạt vào ngân sách Nhà nước trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định.

Cục Quản lý Dược cũng gửi thông tin vụ việc tới Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp kiểm tra và giám sát quá trình chấp hành của doanh nghiệp. Trong trường hợp Công ty không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ nộp phạt đúng hạn, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng thời điểm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Delta do hành vi nhập khẩu thuốc không phù hợp với phạm vi kinh doanh. Bên cạnh hình thức phạt tiền 95 triệu đồng, doanh nghiệp này còn bị đình chỉ hoạt động nhập khẩu trong thời hạn 5 tháng để chấn chỉnh các sai phạm liên quan.

Theo Quyết định số 99/QĐ-XPHC ngày 10/2/2026, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Delta (trụ sở chính và địa điểm kinh doanh tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã thực hiện hành vi nhập khẩu và kinh doanh 3 loại thuốc cổ truyền bao gồm: Thuốc Canease, Thuốc Sâm tùng dưỡng tâm và thuốc Thông tâm lạc.

Qua đối chiếu với hồ sơ pháp lý, cơ quan chức năng xác định phạm vi kinh doanh ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đã được Bộ Y tế cấp cho doanh nghiệp này không bao gồm danh mục thuốc cổ truyền. Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về phạm vi hành nghề và kinh doanh dược phẩm theo pháp luật hiện hành.

Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Delta có tình tiết tăng nặng khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhiều lần. Cụ thể, doanh nghiệp đã thực hiện tổng cộng 15 đợt nhập khẩu đối với 3 loại thuốc cổ truyền nêu trên dù không được cấp phép kinh doanh mặt hàng này.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Cục Quản lý Dược đã quyết định áp dụng mức phạt tiền đối với tổ chức là 95.000.000 đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan quản lý đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với doanh nghiệp. Theo đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Delta bị đình chỉ hoạt động kinh doanh nhập khẩu thuốc tại địa điểm kinh doanh thuộc phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong thời hạn 5 tháng, kể từ ngày 10/2/2026.

Quyết định này cũng yêu cầu người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Trần Trường Hải phải nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp phạt và dừng các hoạt động kinh doanh vi phạm. Cục Quản lý Dược đã gửi văn bản tới Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh để phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt này. Đây là biện pháp quyết liệt nhằm tăng cường kỷ cương trong quản lý dược phẩm và đảm bảo an toàn cho thị trường thuốc trong nước.

Trang Đào (Tổng hợp)