Người đàn ông có biểu hiện bất thường để xe ô tô, điện thoại bên hồ với tờ giấy "tuyệt mệnh"

Trưa 10-2, một lãnh đạo UBND phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình xác nhận thông tin người đàn ông để xe ô tô, điện thoại và 1 tờ giấy ghi dòng chữ "tuyệt mệnh" tại khu vực hồ trên địa bàn, có ý định tự tử nhưng đã được lực lương chức năng ngăn chặn kịp thời.

Khu vực hồ nơi người đàn ông để xe ô tô có biểu hiện tự tử

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một xe ô tô hiệu Toyota Camry mang BKS 30F-407.xx cùng tờ giấy với nội dung "thấy xác tôi xin báo..." ở khu vực hồ Đập Trời (xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan cũ; nay là xã Yên Sơn).

Gần đó, người dân phát hiện một người đàn ông (khoảng ngoài 30 tuổi) đang đi loanh quanh ở khu vực hồ này, có biểu hiện bất thường nên đã gọi điện theo số điện thoại ghi trên tờ giấy để lại trên xe ô tô và báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc, sau đó người đàn ông đã được người thân ở phường Hoa Lư (Ninh Bình) đến đón về nhà.