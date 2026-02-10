Mía chằng kín xe máy, cá chép đỏ rực bến sông: TP.HCM - Hà Nội rộn ràng tiễn ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Sáng 23 tháng Chạp, không khí tiễn ông Công ông Táo về trời đã rộn ràng khắp các khu chợ truyền thống tại TP.HCM. Từ 4-5 giờ sáng, người dân đã tất bật đi sắm sửa lễ vật, chuẩn bị mâm cỗ cúng Táo quân trước giờ Ngọ.

Tại các chợ Bà Chiểu, Tân Định, Phạm Văn Hai…, khu vực bán vàng mã, hoa tươi, trái cây và cá chép đông đúc hơn thường ngày. Đặc biệt, các sạp bán mía trở thành điểm thu hút nhiều người ghé chọn lựa. Những bó mía dài, thẳng, còn nguyên lá được xếp thành từng chồng cao. Người mua nâng lên, xoay qua lại xem độ tươi, độ già, chọn cây mía “đẹp mã”, không dập gãy.

Clip: Di Anh

Mía dài hơn đầu người, nhiều khách phải khéo léo buộc chéo hai bên xe máy để chở về.

Theo quan niệm dân gian, mía được dâng cúng trong ngày 23 tháng Chạp là “đòn gánh” để ông Táo mang theo lương thực, cũng tượng trưng cho sự ngọt ngào, sung túc trong năm mới. “Năm nào tôi cũng mua một cặp mía thật thẳng, còn tươi để cúng. Chọn kỹ một chút cho yên tâm, mong năm tới gia đình êm ấm, làm ăn thuận lợi,” bà Lan (phường Bình Thạnh) chia sẻ.

Cùng với mía, cá chép cũng được nhiều người lựa chọn kỹ lưỡng. Tiểu thương cho biết giá cá chép dao động tùy kích cỡ, nhưng sức mua năm nay khá ổn định.

Các shipper tất bật vận chuyển mía đến từng gia đình trong ngày tiễn ông Táo.

Sau nghi thức cúng lễ, nhiều người dân tìm đến các tuyến kênh, sông trên địa bàn thành phố để thả cá chép. Từ sáng sớm đã có khá đông người mang cá đến phóng sinh.

Điểm đáng ghi nhận là ý thức bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt. Nhiều gia đình chủ động thu gom túi nylon, giấy vàng mã, bỏ vào thùng rác sau khi thả cá. Không còn cảnh vứt cả túi nylon xuống nước như trước đây. Một số bạn trẻ còn nhắc nhau giữ gìn vệ sinh, góp phần bảo vệ dòng kênh xanh - sạch hơn trong ngày tiễn Táo quân.

Sáng 23 tháng Chạp, nhiều người dân TP.HCM tranh thủ sau khi làm lễ tiễn ông Công ông Táo đã mang cá chép ra các tuyến kênh, sông để phóng sinh

Tại Hà Nội

Trưa 10/2 (tức 23 tháng Chạp), tại bến Ngọc Lâm (quận Long Biên), trời hửng nắng nhẹ sau nhiều ngày rét, dòng người đổ về khu vực ven sông Hồng để thả cá chép tiễn ông Công ông Táo.

Từng gia đình tay xách túi cá, vàng mã, men theo bậc thang xuống sát mép nước. Nhiều người cẩn thận mở túi, nhẹ nhàng thả cá xuống dòng sông đang lững lờ trôi, mắt dõi theo cho đến khi những con cá đỏ khuất dần. Không khí nhộn nhịp nhưng trật tự; sau khi phóng sinh, người dân chủ động giữ lại túi nylon, gom rác bỏ đúng nơi quy định.

Mía chằng kín xe máy, cá chép đỏ rực bến sông: TP.HCM - Hà Nội rộn ràng tiễn ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Thanh niên tình nguyện túc trực tại bến Ngọc Lâm, hỗ trợ người dân tiếp cận mép nước an toàn (Ảnh: lê Trung)

Nhiều em nhỏ háo hức tự tay thả cá chép xuống sông, mắt dõi theo đến khi cá bơi xa.

Trẻ em thích thú khi lần đầu được cùng bố mẹ tham gia nghi thức tiễn ông Táo.

Từng gia đình thành tâm phóng sinh, gửi gắm ước mong một năm mới bình an.

Tình nguyện viên giúp đỡ người dân và hướng dẫn thả cá đúng cách.

Dưới nắng trưa đầu xuân, hình ảnh những con cá chép bơi đi giữa mặt nước lấp lánh cùng những lời cầu mong bình an, may mắn đã tạo nên khung cảnh vừa linh thiêng, vừa ấm áp giữa lòng Hà Nội.

Tại khu vực bến, đông đảo thanh niên tình nguyện có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân. Các bạn đứng dọc lối xuống sông, hướng dẫn vị trí thả cá an toàn, nhắc nhở không chen lấn, đồng thời nhẹ nhàng vận động mọi người giữ lại túi nylon, không xả rác xuống nước. Một số tình nguyện viên cầm sẵn bao tải, túi đựng rác để thu gom ngay tại chỗ; số khác hỗ trợ người lớn tuổi di chuyển qua các bậc thang trơn trượt.

“Thả cá, đừng thả túi nylon” – thông điệp được các bạn trẻ liên tục nhắc nhở người dân.

Giữa trưa nắng nhẹ, nhiều gia đình thành tâm khấn nguyện bên mép nước trước khi phóng sinh

Những chiếc xô nhựa buộc dây dài để hỗ trợ người dân thả cá xuống dòng nước

Sau nghi thức đọc văn khấn, người dân nhẹ tay thả cá và thu gom túi nylon gọn gàng.

Túi nylon được giữ lại trên tay, bỏ vào thùng rác sau khi cá chép được phóng sinh.

Hình ảnh cá chép bơi đi giữa dòng sông lấp lánh nắng trưa, phía sau là những bàn tay giữ lại rác thải - nét đẹp văn minh ngày tiễn Táo quân.

Giữa không khí nhộn nhịp nhưng trật tự, hình ảnh những bạn trẻ liên tục nhắc “thả cá, đừng thả túi” tạo nên điểm nhấn đẹp trong ngày tiễn Táo quân. Dưới nắng trưa đầu xuân, phong tục truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, góp phần giữ cho bến sông sạch sẽ, văn minh.

Ngày 23 tháng Chạp vì thế không chỉ là một nghi lễ truyền thống, mà còn là dịp để mỗi gia đình sửa sang, vun vén tổ ấm, nhìn lại một năm đã qua. Giữa nhịp sống hối hả của đô thị lớn, hình ảnh người dân TP.HCM dậy sớm đi chợ, lựa từng cây mía, chọn từng con cá chép, thành tâm chuẩn bị mâm lễ vẫn gợi lên nét đẹp văn hóa bền bỉ, ấm áp trước thềm năm mới.