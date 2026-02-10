Sáng 23 tháng Chạp, bất chấp thời tiết giá lạnh, nhiệt độ giảm sâu, khu vực chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn tấp nập người dân đến mua sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo. Ngay từ sáng sớm, hoạt động mua bán đã diễn ra nhộn nhịp, nhiều thời điểm người dân phải chen chân lựa chọn lễ vật.

Ghi nhận tại chợ Hàng Bè cho thấy các cửa hàng đã chuẩn bị sẵn nhiều mâm cỗ cúng ông Táo với đầy đủ lễ vật như gà luộc, xôi gấc, giò chả, canh măng, nem rán, bánh chưng, hoa quả, vàng mã… Giá mâm cỗ dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng, tùy theo nhu cầu và điều kiện của từng gia đình.

Chợ Hàng Bè đông nghịt ngày 23 tháng Chạp, khách mạnh tay chi hàng triệu đồng sắm lễ

Sáng sớm ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), tại chợ Hàng Bè bắt đầu nhộn nhịp, người dân tất bật chuẩn bị mâm cỗ tiễn ông Công ông Táo về trời.

Gà luộc ngậm hoa hồng lễ vật quen thuộc được tạo dáng đẹp mắt, giá dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi con.

Tiểu thương tất bật chuẩn bị, đóng gói mâm cỗ theo đơn đặt trước của khách.

Ngoài các mâm cỗ trọn gói, nhiều mặt hàng phục vụ lễ cúng cũng được bày bán phong phú. Gà luộc ngậm hoa hồng - lễ vật quen thuộc trong mâm cúng có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi con, tùy kích cỡ và cách tạo dáng. Chim quay được bán với giá khoảng 150.000 đồng/con. Mọc viên dùng nấu canh có giá khoảng 500.000 đồng mỗi túi. Bên cạnh đó, hoa bưởi cũng là loại hoa được nhiều gia đình lựa chọn để tạo hương thơm truyền thống có giá khoảng 100.000 đồng mỗi bó.

Chị Thu Hà (Phường Ba Đình) cho biết năm nay do bận công việc nên lựa chọn mua mâm cỗ làm sẵn. "Thời tiết mưa rét, việc đi chợ và tự nấu khá vất vả nên tôi đặt luôn một mâm cỗ đầy đủ, giá hơn 2 triệu đồng. Mâm cỗ được chuẩn bị đẹp mắt, tiện lợi", chị Hà chia sẻ.

Mọc viên, chim quay, bánh chưng… được bày kín quầy hàng từ sáng sớm.

Mỗi lễ vật được bày biện chỉn chu không chỉ để cúng, mà còn là cách người Hà Nội gìn giữ nếp nhà.

Những mâm cỗ tiền triệu được trang trí cầu kỳ, phục vụ nhu cầu cúng lễ chu đáo của nhiều gia đình.

Nhiều người dân đi chợ từ sáng sớm để kịp thời chuẩn bị mâm cỗ ngày 23 tháng Chạp

Là khách quen của chợ Hàng Bè nhiều năm, chị Minh Anh cho biết gia đình thường xuyên mua đồ cúng tại đây mỗi dịp lễ, Tết. "Hàng hóa ở đây chất lượng, người bán làm rất chỉn chu, sạch sẽ. Giá có thể cao hơn một chút nhưng đổi lại rất yên tâm, nhất là với thực phẩm dùng để cúng", chị Minh Anh nói.

Theo một chủ cửa hàng tại chợ Hàng Bè, nhiều gia đình sẵn sàng chi mạnh tay để chuẩn bị lễ cúng chu đáo. Có khách đặt mâm cỗ trị giá 3 - 4 triệu đồng với các món chế biến cầu kỳ như gà luộc tạo dáng, tôm hấp, xôi, giò, nem, canh măng… "Những mâm cỗ giá cao thường được khách đặt trước từ vài ngày", người bán cho biết.

Khu vực bán vàng mã, cá chép đỏ nhộn nhịp người mua trong tiết trời lạnh giá buổi sáng sớm.

Khu vực hàng hoa tươi cũng tập nập khách ghé đến chọn lựa

Những gánh hàng vàng mã rực rỡ sắc màu, đỏ lửa giữa trời đông 23 tháng Chạp

Shipper len lỏi qua phố đông, mang theo những mâm cỗ đủ đầy đến từng gia đình.

Không chỉ các tiểu thương bận rộn, lực lượng shipper tại khu vực chợ Hàng Bè cũng hoạt động hết công suất để kịp giao mâm cỗ cho khách. Anh H , shipper nhận đơn giao đồ lễ tại khu vực Hoàn Kiếm, cho biết từ sáng sớm đã liên tục nhận đơn hàng.

Ngày thường tôi giao khoảng 15-20 đơn, nhưng dịp này có thể tăng gấp đôi. Thời tiết mưa rét, đường phố đông đúc nên việc di chuyển khá vất vả, nhiều tuyến phố quanh chợ bị ùn ứ. Tuy nhiên, khách thường yêu cầu giao đúng giờ cúng nên chúng tôi phải tranh thủ từng chuyến", anh Tuấn chia sẻ.

Không chỉ mâm cỗ, các mặt hàng phục vụ lễ cúng như cá chép, vàng mã, hương hoa cũng tăng giá nhẹ so với ngày thường. Cá chép đỏ có giá từ 40.000 - 70.000 đồng/bộ ba con, tùy kích cỡ. Hoa tươi, đặc biệt là hoa cúc vàng và lay ơn, tiêu thụ mạnh trong dịp này.