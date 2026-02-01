Giá xe công nghệ cận Tết tăng gấp đôi gấp ba, dân văn phòng Hà Nội tình nguyện ở lại công ty muộn để "chờ sale" né tắc

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều người dân tại Hà Nội phản ánh tình trạng giá xe công nghệ tăng mạnh, thậm chí gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường, trong khi việc gọi xe cũng trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian hơn.

Chị Trang Nguyên (nhân viên văn phòng tại phường Thanh Xuân) cho hay, do nhà khá gần cơ quan, quãng đường chỉ khoảng 2,5 km nên trước đây, chi phí cho một lần di chuyển chỉ dao động khoảng 20.000 đồng. Tuy nhiên, khoảng một tuần trở lại đây, giá các chuyến xe đã tăng lên gấp rưỡi, thậm chí cao hơn vào giờ cao điểm.

Thời gian trước, trên cùng quãng đường và khoảng thời gian (giờ cao điểm tan tầm) nhưng chi phí di chuyển chỉ trong khoảng từ 15.000 - 20.000 đồng/ chuyến

Giá chuyến xe tăng gấp đôi vào những ngày giáp Tết

“Những ngày gần đây, giá cước xe tăng lên đến gấp đôi vào giờ cao điểm, có lúc lên đến gần 50.000 đồng một chuyến." - chị Trang Nguyên chia sẻ.

Tương tự, anh Minh Hoàng cho hay giá taxi công nghệ chị đặt gần đây tăng gấp 3 lần so với ngày thường, dù không rơi vào khung giờ cao điểm. “Tuyến đường tôi đi làm là trong khu vực vành đai 1, nếu vào giờ cao điểm sẽ thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nên giá cước bị đẩy lên rất cao.” anh Hoàng nói.

Theo ghi nhận, tình trạng giá xe tăng cao diễn ra phổ biến ở nhiều khu vực nội thành Hà Nội, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều tối. Không ít người dùng cho rằng việc tăng giá diễn ra liên tục, khiến chi phí đi lại trong những ngày cuối năm trở thành gánh nặng, nhất là với người phải di chuyển hằng ngày.

"Nhiều lúc mình chấp nhận ở lại công ty muộn hơn một chút, quá giờ cao điểm để chờ "giảm giá" và cũng có thể đặt xe dễ hơn. Nếu có việc bận, mình sẽ chấp nhận đi bộ một đoạn khá xa để ra điểm buýt, đi tàu để tiết kiệm. Không chỉ giá tăng, xe cũng khó gọi hơn, có hôm chờ đến 30 vẫn chưa có tài xế nhận cuốc” - Chị Trang Nguyên nói về cách xoay sở của mình.

Không chỉ là chi phí di chuyển, chi phí vận chuyển đồ bằng xe công nghệ cũng tăng cao khiến nhiều người làm buôn bán trực tuyến (bán hàng online) cũng không khỏi đau đầu. Chi phí vận chuyển gấp đôi khiến nhiều khách cũng suy nghĩ khi mua hàng.

Chị Thanh Thư chia sẻ, “Hôm nay mình ship (vận chuyển) gà từ khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ sang Hà Trì 1 là 60.000 đồng, trong khi mọi lần chỉ tầm 30.000 đồng. Vậy nên giờ mình cũng cố gắng nếu khách không quá gấp thì mình sẽ gom đơn vào cùng một thời điểm để tự đi ship cho mọi người, giảm chi phí. Năm nào đến tầm thời gian này cũng vậy.”

Lý giải nguyên nhân của việc này, chị Thanh Thư cho rằng thời tiết mưa rét kéo dài khiến thời gian di chuyển trên cùng một quãng đường lâu hơn, dẫn đến việc giá cước bị điều chỉnh tăng.

Bên cạnh đó, cận Tết cũng là thời điểm nhiều tài xế xe công nghệ, chủ yếu là sinh viên hoặc lao động tỉnh ngoài, về quê sớm để nghỉ Tết, khiến lượng xe công nghệ hoạt động tại Hà Nội cũng theo đó mà sụt giảm. Ngược lại, nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết lại tăng cao khiến giá thành cũng vì đó mà tăng, khó khăn hơn trong việc đặt xe công nghệ.