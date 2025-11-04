Tài xế xe công nghệ bị đánh gục giữa phố, công an vào cuộc điều tra

Chiều 3-11, Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng) đang vào cuộc xác minh phản ánh vụ một tài xế xe công nghệ bị nhóm người hành hung, phải nhập viện cấp cứu, xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, Cơ quan công an đang mời những người liên quan đến làm việc, lấy lời khai để xử lý theo đúng quy trình.

Tài xế xe công nghệ bị đánh bất tỉnh, nằm trên vỉa hè

Trước đó, cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nam tài xế xe công nghệ bị đánh trọng thương, nằm bất tỉnh trên vỉa hè đường Ngô Nhân Tịnh (phường An Khê), xung quanh có nhiều vết máu.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận bức xúc, cho rằng nhóm người liên quan có hành vi côn đồ và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

Liên quan vụ việc, anh H.N.N. (31 tuổi, quê TP Huế) – tài xế xe công nghệ bị hành hung – cho biết chiều 2-11, anh nhận cuốc chở khách trên đường Ngô Nhân Tịnh.

Khi đến trước số nhà 61, phát hiện 2 ô tô đỗ chéo nhau hai bên, chiếm gần hết lòng đường khiến xe không thể di chuyển, anh hạ kính hỏi nhóm người đang ngồi nhậu gần đó xem có ai là chủ xe để lùi giúp. “10 phút sau, một người trong bàn nhậu, được cho là chủ xe, đứng dậy nói tôi quay đầu đi đường khác đón khách, không chịu lùi xe và còn thách thức gọi cơ quan chức năng.

Hai bên xảy ra cãi vã, người này lao tới đấm tôi, rồi một người khác trong nhóm tiếp tục tát vào mặt. Lúc đó, một người trong nhóm đã đến can ngăn” - anh N. kể.

Theo anh N., khi vừa mở cửa bước xuống xe, anh bị 3 - 4 người trong nhóm lao tới giật điện thoại, ném đi và đánh liên tiếp trong hơn 10 phút.

“Lúc đó có người dân chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn. Tôi cố chạy đến trước một nhà dân gần đó để gọi điện báo công an, rồi choáng và ngất do mất nhiều máu. Khi tỉnh lại, tôi đã ở Bệnh viện Đà Nẵng” - nạn nhân nhớ lại.

Theo chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, anh N. bị đa chấn thương vùng mặt, gãy chóp mũi và hốc mũi, mắt trái sưng húp, không thể mở, nhiều vị trí khác trên cơ thể bị bầm tím.

Dự kiến anh sẽ được phẫu thuật trong ngày 4-11. Chiều 3-11, Công an phường An Khê đã đến bệnh viện lấy lời khai nạn nhân. Anh N. cũng đã làm đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích để làm căn cứ xử lý nhóm đối tượng liên quan.