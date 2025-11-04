Khánh Hòa: Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão Kalmaegi

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; kiểm đếm, nắm chắc số lượng tàu thuyền, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền để di chuyển phòng tránh hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Bên cạnh đó, kêu gọi tàu, thuyền còn hoạt động trên biển khẩn trương trở vào bờ hoặc tìm chỗ tránh, trú bão an toàn, hoàn thành trước 10 giờ ngày 5-11; Tham mưu UBND tỉnh quyết định hạn chế hoặc cấm tàu, thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển chậm nhất lúc 12 giờ ngày 6-11; đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc cấm nhân dân, du khách tắm biển khi cần thiết.

Tàu cá tránh trú bão ở Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão; đảm bảo an toàn người, phương tiện, tài sản tại các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, công trình trên biển, đảo, khu vực ven biển, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất...

Khẩn trương thông báo đến người dân để sớm thu hoạch sản xuất nông nghiệp với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Kiểm tra, rà soát và chủ động thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn các hồ, ao tích nước phục vụ tưới cây, chăn nuôi, sinh hoạt trên địa bàn.

Mưa lớn tại Khánh Hòa gây ngập cục bộ

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai các biện pháp giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa khẩn trương thực hiện vận hành, điều tiết xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất, an toàn công trình và phòng chống ngập lụt vùng hạ du.

Khẩn trương tổ chức kiểm tra các hồ chứa trên địa bàn tỉnh (lưu ý các hồ chứa của các cá nhân, doanh nghiệp) để kịp thời có các giải pháp xử lý, khắc phục, đảm bảo an toàn các hồ chứa trong mùa mưa lũ.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục theo dõi diễn biến của bão, mưa lớn, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương biết để chủ động chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp ứng phó.

Hồ Suối Dầu thượng nguồn sông Cái Nha Trang

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Đài Thông tin Duyên Hải Nha Trang, Ninh Thuận; các cơ quan thông tấn báo chí và truyền thông ở các địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão, mưa lớn đến cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Ninh Thuận khẩn trương vận hành điều tiết các hồ chứa, đảm bảo ưu tiên dành dung tích phòng lũ cho hạ du.

Trong quá trình điều tiết phải theo dõi mực nước sông và lịch triều để hạn chế ngập lụt hạ du; đồng thời thực hiện điều tiết lưu lượng vào ban ngày và giảm dần lưu lượng điều tiết vào ban đêm.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường xảy ra.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão, mưa lũ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời. Yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

Theo dự báo, hồi 13 giờ ngày 5-11, bão số 13, tên quốc tế là Kalmaegi nằm trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông với sức gió cấp 13, giật cấp 16 và tiếp tục mạnh thêm. Bão di chuyển hướng về đất liền các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.