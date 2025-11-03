Cầu Long Biên cấm xe, cầu Vĩnh Tuy kẹt cứng từ chiều tới tối

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 3/11, lãnh đạo Đội CSGT số 4 và Đội CSGT số 5 đều cho biết, trước việc cầu Long Biên đóng chiều sang nội thành, dẫn đến cầu Chương Dương ùn tắc kéo dài. Để tránh tình trạng này, chiều nay phương tiện ô tô, xe máy đã đổ dồn sang phía cầu Vĩnh Tuy, gây ùn tắc cả hai chiều.

Đại diện hai Đội CSGT cho biết, họ đang theo dõi, nếu trong các ngày tới vẫn ùn tắc, CSGT sẽ kiến nghị với Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh lại phương án phân luồng, tổ chức giao thông cho phù hợp hơn. Cùng với đó, để đảm bảo và ưu tiên cho phương tiện của người dân đi lại, CSGT Hà Nội sẽ kiến nghị với Sở Xây dựng nên cấm một số loại xe ô tô kinh doanh vận tải (xe taxi, xe du lịch, xe hợp đồng...) vào giờ cao điểm.