Đang nấu cơm, người đàn ông ở TP.HCM lấy xe rời nhà rồi mất tích: Bất ngờ nơi tìm thấy xe máy

Mới đây, thông tin một người đàn ông đang nấu cơm thì bất ngờ rời nhà rồi mất liên lạc với gia đình đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo nguồn tin trên báo Dân trí, người đàn ông này là anh Trần Xuân Trường (40 tuổi, ở phường Chánh Hưng, TP.HCM). Hiện, gia đình đang tiếp tục tìm kiếm anh Trường, đồng thời trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Trước đó vào chiều ngày 29/10, anh Trường đang nấu ăn ở nhà thì bất ngờ lấy xe máy rời khỏi chung cư, sau đó mất liên lạc. Chị Hoàng Ngọc Nhã Trân (vợ anh Trường) cùng gia đình đã đi tìm anh Trường khắp nơi, đăng cả thông tin lên mạng xã hội mong được cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ.

Đến chiều ngày 31/10, người dân đi câu cá tại hồ nước trong Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP.HCM, cách nhà anh Trường 30km) thì phát hiện chiếc xe máy của anh này nên đã báo tin cho gia đình.

Hình ảnh anh Trường lấy xe rời khỏi chung cư rồi mất liên lạc với gia đình từ chiều 29/10. (Ảnh: Dân trí)

Gia đình cùng Công an phường Đông Hòa đã tới nơi thì thấy ngoài xe máy, anh Trường còn để lại cả điện thoại. Nghi vấn người đàn ông đã nhảy xuống hồ, Cảnh sát PCCC và CHCN, Công an TP.HCM, đã đến hiện trường phối hợp cùng người dân dùng flycam để tổ chức tìm kiếm, song không có kết quả.

Theo một số người dân tại khu vực, họ nhìn thấy anh Trường đi bộ trong khuôn viên Đại học Quốc gia TP.HCM, ghé một số hồ nước khác để xem câu cá. Chị Trân tâm sự, anh Trường gặp nhiều áp lực trong cuộc sống nên hay suy nghĩ. Hiện gia đình đã tìm kiếm khắp nơi, mỗi khi nhận được tin báo là lập tức đến xác minh, xin trích xuất camera.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người hoang mang, thắc mắc không rõ đã xảy ra chuyện gì khiến người đàn ông hành động như vậy? Đồng thời, mọi người mong anh Trường sẽ sớm bình an trở về với gia đình.

Cũng trong ngày 3/11, thông tin về việc nữ sinh Nguyễn Thị N.M. (SN 2007, học sinh lớp 12, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) mất tích bí ẩn cũng khiến dư luận xôn xao.

Nữ sinh M. mất liên lạc với gia đình sau khi đi siêu thị chơi. (Ảnh: Người lao động)

Theo nguồn tin trên báo Người lao động, chị Nguyễn Thị H. (SN 1982, trú phường Vinh Lộc) - mẹ của M. cho biết, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31/10, sau khi đi học về, M. đến siêu thị Big C Vinh chơi nhưng sau đó không trở về. Gia đình đã cố gắng liên hệ và tìm kiếm M. nhưng không có kết quả. Qua trích xuất camera cho thấy, M. đã lên xe khách ra Hà Nội, rồi lại đi từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Đến khoảng 14 giờ ngày 2/11, nữ sinh tiếp tục lên xe để về bến xe Hà Tĩnh.

Chị H. cho hay trước khi xảy ra sự việc, M. không có biểu hiện bất thường, không mâu thuẫn với gia đình. Sự việc đã được trình báo cơ quan chức năng. Công an phường Vinh Lộc và gia đình đang tiếp tục phối hợp truy tìm tung tích em M.