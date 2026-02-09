Xót xa tài xế tử vong khi đi giao hàng ở TP.HCM ngày giáp Tết

Minh Tuệ, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 23:32 09/02/2026
Người dân tại phường An Phú Đông, (TP.HCM) phát hiện một người đàn ông mặc đồng phục xe ôm công nghệ nằm bất động bên đường Hà Huy Giáp. Khi đến kiểm tra, nạn nhân đã tử vong, phía sau xe vẫn còn chở theo nhiều bao hàng quần áo.

Ngày 9/2, Công an phường An Phú Đông cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ tài xế giao hàng tử vong trên địa bàn.

Xót xa tài xế tử vong khi đi giao hàng ở TP.HCM ngày giáp Tết- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện một nạn nhân (chưa rõ danh tính) mặc đồng phục xe ôm công nghệ nằm bất động bên đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông. 

Đến kiểm tra, người dân phát hiện người đàn ông đã tử vong.Nhận tin, Công an có mặt tại hiện trường để xác minh danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Bước đầu, nạn nhân được xác định khoảng 50 tuổi, thời điểm được phát hiện, phía sau xe máy chở theo hàng hóa là quần áo.

