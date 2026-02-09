Xót xa tài xế tử vong khi đi giao hàng ở TP.HCM ngày giáp Tết

Ngày 9/2, Công an phường An Phú Đông cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ tài xế giao hàng tử vong trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện một nạn nhân (chưa rõ danh tính) mặc đồng phục xe ôm công nghệ nằm bất động bên đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông.

Đến kiểm tra, người dân phát hiện người đàn ông đã tử vong.Nhận tin, Công an có mặt tại hiện trường để xác minh danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, nạn nhân được xác định khoảng 50 tuổi, thời điểm được phát hiện, phía sau xe máy chở theo hàng hóa là quần áo.