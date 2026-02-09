Hướng dẫn tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, đơn thuốc bảo hiểm y tế trên VNeID

VNeID là ứng dụng định danh điện tử do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, hoạt động trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống xác thực điện tử.

Ứng dụng được kỳ vọng thay thế dần các loại giấy tờ truyền thống, hướng tới xây dựng hệ sinh thái số trong quản lý hành chính và y tế.

Với tài khoản VNeID mức độ 2, người dân được phép truy cập, theo dõi toàn bộ lịch sử khám chữa bệnh BHYT một cách nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật.

VNeID được kỳ vọng thay thế dần các loại giấy tờ truyền thống

Cách tra cứu lịch sử khám chữa bệnh BHYT trên VNeID

Để xem thông tin khám, chữa bệnh và đơn thuốc BHYT, người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại di động cá nhân.

Bước 2: Trên màn hình trang chủ của ứng dụng, chọn mục "Hồ sơ sức khỏe".

Bước 3: Chọn "Sổ sức khỏe điện tử" từ danh sách hiện ra.

Bước 4: Tại giao diện "Sổ sức khỏe điện tử", nhấn vào từng năm để xem lại quá trình khám chữa bệnh trong quá khứ. Năm nào chỉ hiển thị thông tin "Đang cập nhật dữ liệu" nghĩa là trong năm đó bạn không có lần nào sử dụng BHYT để khám, chữa bệnh và nhận thuốc.

Quá trình khám, chữa bệnh sẽ được lưu trữ rất chi tiết trên sổ sức khỏe điện tử, bao gồm ngày giờ khám, địa chỉ phòng khám, chẩn đoán tình trạng bệnh.

Ngoài ra, tại mục "Thuốc đã điều trị, đơn đã kê" để xem lại những loại thuốc đã được bác sĩ kê cho lần khám (các loại thuốc nằm trong danh mục chi trả của BHYT).

Cách tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID

Việc tích hợp thẻ BHYT vào VNeID giúp người dân giảm giấy tờ, sử dụng thẻ BHYT điện tử thay thế thẻ giấy, đồng thời thuận tiện trong tra cứu quyền lợi và lịch sử khám chữa bệnh.

Các bước tích hợp thẻ BHYT vào VNeID gồm:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID.

Bước 2: Vào mục ví giấy tờ rồi chọn mục "tích hợp thông tin".

Bước 3: Chọn "tạo mới yêu cầu".

Bước 4: Chọn "loại thông tin, chọn thẻ BHYT".

Bước 5: Nhập thông tin thẻ BHYT, tích mục "xác nhận thông tin đã nhập đúng và gửi yêu cầu xác nhận".

Theo cơ quan chức năng, việc triển khai sổ sức khỏe điện tử trên VNeID không chỉ mang lại tiện ích cho người dân mà còn giúp bác sĩ tiếp cận thông tin y tế chính xác, đầy đủ, nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế số đồng bộ, hiện đại.