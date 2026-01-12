Thông tin Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID hiển thị sai, người dùng chỉnh sửa thế nào?

Theo Công văn số 168/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 26/3/2025, từ ngày 1/6/2025, thẻ bảo hiểm y tế bản giấy sẽ không còn được cấp đại trà.

Người tham gia BHYT được hướng dẫn sử dụng hình ảnh thẻ điện tử thông qua các ứng dụng số như VssID và VNeID khi đi khám chữa bệnh.

Chỉ một số trường hợp đặc biệt vẫn được cấp thẻ BHYT giấy, gồm người không có điện thoại thông minh, chưa có CCCD gắn chip, người cao tuổi, người sống ở vùng sâu vùng xa chưa tiếp cận được hạ tầng công nghệ.

Trong bối cảnh này, người dân cần chủ động kiểm tra thông tin thẻ BHYT điện tử trước khi đi khám để tránh ảnh hưởng, gián đoạn quyền lợi khám chữa bệnh.

Cách tích hợp thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại, đăng nhập vào tài khoản.

Bước 2: Tại mục “Ví giấy tờ”, ở menu phía dưới, chọn “Thẻ bảo hiểm y tế” tại mục “Chọn thông tin”.

Bước 4: Bước tiếp theo, người dùng điền thông tin vào các khung tương ứng, bao gồm "Đơn vị cấp thẻ BHYT", "Số thẻ BHYT", đánh dấu "Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng" và nhấn nút "Gửi yêu cầu"

*Lưu ý: Để tích hợp và sử dụng thẻ BHYT tại ứng dụng VNeID đòi hỏi người dân phải đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp độ 2. Công dân không thể tự đăng ký tài khoản cấp độ 2, mà phải đến công an nơi mình cư trú hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ CCCD để đăng ký.

﻿Cách kiểm tra thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID

Để kiểm tra thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID, người dùng thực hiện theo các ﻿bước sau:

﻿Bước 1: ﻿ ﻿Kích hoạt ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Từ giao diện chính của ứng dụng VNeID, chọn mục “Ví giấy tờ”, chọn tiếp “Thẻ BHYT” tại danh sách hiện ra.

Bước 3: Nhập mật khẩu bảo vệ ví giấy tờ để tiếp tục. Bây giờ, thông tin về thẻ BHYT sẽ được hiển thị đầy đủ, bao gồm mã số BHYT, ngày bắt đầu có hiệu lực, ngày hết hiệu lực…

Để xem hình ảnh thẻ BHYT và sử dụng thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh, người dùng﻿ nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm ở góc trên bên phải, chọn "Xem chi tiết ảnh" tại menu hiện ra.

Cách xử lý khi thông tin thẻ BHYT trên VNeID bị sai lệch

﻿Bước 1: Tại giao diện thẻ BHYT, chọn biểu tượng ba chấm, nhấn “Gửi yêu cầu cập nhật thông tin mới” và xác nhận.

﻿Bước 2: ﻿Sau khi xác nhận, trạng thái thẻ sẽ chuyển sang “Đang cập nhật”. Thông thường, hệ thống sẽ tự động đồng bộ lại dữ liệu sau vài phút.﻿

*Lưu ý: Nếu đã thực hiện nhiều lần nhưng thông tin vẫn không được cập nhật, hoặc dữ liệu hiển thị sai lệch nghiêm trọng, người dùng không nên tiếp tục thao tác lặp lại mà cần liên hệ trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ, tránh phát sinh lỗi hệ thống.