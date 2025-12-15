Từ hôm nay 15/12, những ai chưa làm việc này trên VNeID cần thực hiện ngay kẻo bị phạt tiền

Đăng ký tạm trú là gì?

Đăng ký tạm trú là việc công dân khai báo nơi sinh sống hiện tại của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đăng ký tạm trú chỉ thực hiện khi công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú, để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên (Khoản 9 Điều 2 Luật cư trú năm 2020).

Cách đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID mới nhất

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập tài khoản tương ứng. Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn mục Thủ tục hành chính - Đăng ký tạm trú.

- Bước 2: Hệ thống yêu cầu xác thực bảo mật bằng mã PIN, Face ID hoặc Touch ID tùy thiết bị.

- Bước 3: Chọn đối tượng thực hiện. Nếu đăng ký cho bản thân, chọn “Bản thân”; nếu khai hộ người khác (như người thân, sinh viên, lao động thuê trọ) thì chọn “Khai hộ”.

- Bước 4: Chọn hình thức tạm trú. Người dùng có thể “Lập hộ mới” (tức đăng ký hộ tạm trú riêng tại chỗ ở mới) hoặc “Đăng ký vào hộ đã có sẵn” (trường hợp ở cùng người khác).

- Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin địa chỉ cần thiết như tỉnh, huyện, xã, số nhà, tên đường và mối quan hệ với chủ hộ (nếu có). Có hai hình thức xin xác nhận đồng ý của chủ hộ là qua VNeID (yêu cầu chủ hộ phải có VNeID mức 2) hoặc tờ khai CT01.

- Bước 6: Kiểm tra và xác nhận hồ sơ. Người dùng có thể tải lên hợp đồng thuê nhà hoặc giấy tờ chỗ ở hợp pháp nếu được yêu cầu.

- Bước 7: Thanh toán lệ phí (nếu có). Theo quy định, một số nhóm đối tượng như người có công, học sinh, sinh viên, hộ nghèo… được miễn lệ phí đăng ký tạm trú. Việc thanh toán có thể thực hiện trực tuyến bằng thẻ ngân hàng, tài khoản nội địa hoặc quét mã QR.

- Bước 8: Gửi hồ sơ và theo dõi kết quả. Sau khi gửi thành công, người dùng có thể theo dõi tiến độ xử lý ngay trong ứng dụng. Kết quả đăng ký được gửi trả dưới dạng thông báo điện tử hoặc xác nhận cư trú trực tuyến.

Không đăng ký tạm trú bị phạt bao nhiêu?

Từ ngày 15/12/2025, nếu không thực hiện đăng ký tạm trú, thường trú hoặc cập nhật thông tin cư trú trên ứng dụng định danh điện tử VNeID sẽ bị xử phạt hành chính, với mức phạt có thể lên đến 1 triệu đồng đối với cá nhân. Quy định này được nêu rõ trong Nghị định 282/2025/NĐ-CP vừa chính thức có hiệu lực. Lưu ý, nếu tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt sẽ gấp đôi.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ các mức xử phạt nặng hơn, từ 2 đến 4 triệu đồng, đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng như làm sai lệch giấy tờ cư trú, mua bán hoặc cho thuê thông tin cư trú, hoặc cố tình không thông báo lưu trú tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.