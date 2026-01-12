Tài xế bất ngờ khi thấy hình ảnh vi phạm "rõ như ban ngày" trên ứng dụng iHanoi

Hình ảnh vi phạm camera AI ghi lại và gửi thông báo đến cho chủ phương tiện.

Anh H.M.T là một trong số các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông ở Hà Nội vừa bị camera AI ghi lại và gửi thông báo về ứng dụng iHanoi. “Thoạt đầu cũng hơi bất ngờ, vì lúc đó tôi không hề bị lực lượng chức năng dừng xe”, anh T. kể sau khi nhận được thông báo, liền truy cập ứng dụng, mở phần thông báo vi phạm để kiểm tra hình ảnh vi phạm. Xác nhận người trong hình ảnh đúng là mình khi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên anh T. làm theo các hướng dẫn trên ứng dụng: kiểm tra thông tin cá nhân, xác nhận hành vi vi phạm, ký số biên bản và tiếp nhận quyết định xử phạt. Toàn bộ quy trình – từ lập biên bản đến nộp phạt – được thực hiện trọn vẹn trên môi trường điện tử, không cần đến trụ sở, không giấy tờ, không chờ đợi.

Theo anh, việc xử phạt qua camera AI và ứng dụng số không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian mà giúp minh bạch, công minh trong xử lý vi phạm, loại bỏ 'cơ chế xin cho'. “Chỉ cần một chiếc điện thoại, mọi thứ đều minh bạch và thuận tiện”, anh T. chia sẻ.

Hoàn thành việc nộp phạt, anh T. coi đây là một bài học đáng nhớ: “Từ nay tôi sẽ chú ý hơn khi tham gia giao thông, không chỉ vì sợ bị phạt mà vì an toàn của chính mình, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn".

Câu chuyện của anh H.M.T là một lát cắt nhỏ cho thấy, khi công nghệ được đưa vào quản lý giao thông, mỗi hành vi vi phạm đều được ghi nhận, mỗi người dân đều trở thành chủ thể tự giác trong việc tuân thủ pháp luật – không cần nhắc nhở, nhưng đủ sức răn đe.

Hiện nay, đa số người dân ở Thủ đô đã cài đặt ứng dụng iHanoi. Chị Nguyễn Thu H. chia sẻ những ngày qua thường xuyên vào kiểm tra phần thông báo “phạt nguội” bởi hằng ngày chị phải di chuyển trên đường với tần suất cao.

Theo chị H. ứng dụng iHanoi được tích hợp phần nộp phạt vi phạm giao thông rất thuận tiện, bởi khi "nhỡ" vi phạm giao thông là nhận được thông báo để bản thân chủ động xử lý tránh việc bị từ chối đăng kiểm ô tô.

Hình ảnh thông báo vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số

Tháng 12/2025, Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác chuyển đổi số của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô.

Hệ thống máy chủ tích hợp công nghệ AI được kết nối đồng bộ với hệ thống quản lý phương tiện cơ giới đường bộ và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó cho phép phát hiện, xác định chủ phương tiện và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) toàn trình trên môi trường điện tử.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể thực hiện xử lý vi phạm hoàn toàn trên môi trường số thông qua ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi, không phải đến trụ sở cơ quan Công an.

Cụ thể, sau khi phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ gửi thông báo kèm thông tin, hình ảnh vi phạm đến chủ sở hữu phương tiện thông qua ứng dụng iHanoi. Người dân truy cập ứng dụng iHanoi, vào mục “Giao thông - Thông báo phạt nguội” để xem thông tin, hình ảnh vi phạm TTATGT.

Trường hợp chưa đồng tình với thông tin, hình ảnh được gửi trên iHanoi, người dân có thể trực tiếp đến cơ quan Công an để kiểm tra, đối chiếu; trường hợp đồng ý với thông tin, hình ảnh vi phạm, người dân xác nhận vi phạm toàn trình trên hệ thống.

Căn cứ nội dung xác nhận, cơ quan Công an sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm trên hệ thống. Người vi phạm kiểm tra, đối chiếu thông tin, xác nhận nội dung và ký số vào biên bản vi phạm hành chính, sau đó gửi lại trên ứng dụng iHanoi.

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã được người vi phạm xác nhận, cơ quan Công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Sau khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính qua iHanoi, người vi phạm kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan (thông tin cá nhân, hành vi vi phạm, mức xử phạt…) và thực hiện nộp phạt thông qua mã QR trên hệ thống. Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ hiển thị biên lai nộp phạt và tự động gửi lên hệ thống… đồng thời gỡ thông báo đình chỉ đăng kiểm đối với ô tô.

Theo Công an TP Hà Nội, thực tế triển khai cho thấy, việc xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực TTATGT đường bộ trên ứng dụng iHanoi là bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính. Qua đó, người dân có thể chủ động theo dõi, thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm một cách công khai, minh bạch, thuận tiện, không phải trực tiếp đến cơ quan Công an; góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.