Chiêu lừa mới đang lan nhanh: Thấy cuộc gọi nháy máy từ các đầu số sau, TUYỆT ĐỐI KHÔNG nghe máy hay gọi lại

Công an Hải Phòng cảnh báo các cuộc gọi “nhá máy” từ đầu số 022, 024, 028 là thủ đoạn thăm dò dữ liệu của tội phạm công nghệ cao nhằm chiếm đoạt thông tin, tiền của người dùng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây, nhiều người dùng di động liên tục phản ánh tình trạng nhận được các cuộc gọi chớp nhoáng từ những đầu số cố định quen thuộc như 022, 024, 028.

Ảnh minh họa

Điểm bất thường là các cuộc gọi này chỉ “nhá” trong vài giây rồi tắt, lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, khiến không ít người lo sợ bỏ lỡ việc quan trọng và theo phản xạ đã gọi lại. Đây không phải hiện tượng nhầm số ngẫu nhiên. Các cuộc gọi nháy máy được xác định là bước mở đầu trong quy trình “săn mồi” của tội phạm công nghệ cao, nhằm rà soát và xác thực dữ liệu người dùng với 03 nội dung: Các đối tượng sử dụng hệ thống gọi tự động để “điểm danh” số điện thoại còn hoạt động; Chỉ cần người dùng bắt máy hoặc gọi lại, số điện thoại sẽ bị đánh dấu là mục tiêu tiềm năng; Dữ liệu này sau đó bị mua bán trái phép hoặc phục vụ cho các kịch bản lừa đảo kế tiếp.

Nguy hiểm hơn, một số hệ thống hiện đại còn có khả năng ghi âm và phân tích giọng nói, từ đó tạo ra giả giọng, deepfake để mạo danh ngân hàng, nhà mạng hoặc cơ quan chức năng với độ thuyết phục cao.

Sau giai đoạn thăm dò, các đối tượng thường giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng hay nhà mạng để gây áp lực tâm lý. Chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản, hoặc dụ cài đặt ứng dụng giả mạo chứa mã độc.

Công an thành phố khuyến cáo, người dân tuyệt đối không gọi lại hoặc nhắn tin phản hồi các số lạ có dấu hiệu nhá máy, đặc biệt là số có dấu “+” phía trước; Khi bị làm phiền nhiều lần, người dùng nên chặn số và báo cáo cuộc gọi rác tới tổng đài 5656 của nhà mạng; Ghi nhớ nguyên tắc “3 không” (Không cung cấp thông tin cá nhân; Không chuyển tiền; Không cài đặt ứng dụng lạ theo hướng dẫn qua điện thoại).