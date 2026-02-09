Cục CSGT vừa bổ sung tiện ích chưa từng có giúp chủ phương tiện đã bán xe hoặc mất xe khai báo

Cục CSGT vừa bổ sung tiện ích khai báo tình trạng phương tiện trên App VNeTraffic để giúp người dân thuận tiện trong việc kết nối thông tin phương tiện do mình đứng tên chủ xe với Cơ quan đăng ký xe.

Đây cũng là nỗ lực làm sạch dữ liệu, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với phương tiện cơ giới đường bộ.

Đối với người có phương tiện do mình đứng tên trên giấy đăng ký xe đã bán, cho, tặng, chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi biển số (hoặc sang tên, chuyển chủ) hoặc bị mất cắp (nhưng chưa trình báo) mà đã có tài khoản VNeTraffic (mức độ 2) thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở, đăng nhập ứng dụng VNetraffic

Bước 2: Vào mục ví giấy tờ

Bước 3: Chọn mục giấy đăng ký xe

Bước 4: Nhập passcode

Bước 5: Nhấn vào nút "Xác nhận thông tin" màu đỏ góc dưới bên phải

Bước 6: Chọn loại xe, biển số xe

Bước 7: Với xe mà người dân không đứng tên thì chọn mục báo thừa; Với xe có đứng tên nhưng chưa có trong hệ thống thì chọn mục báo thiếu; Với xe đã bán, cho tặng nhưng chưa sang tên, thu hồi biển số thì chọn xe thuộc sở hữu của tôi; Với xe đã mua, được cho tặng nhưng chưa làm thủ tục sang tên thì chọn phương tiện được cho/tặng nhưng chưa sang tên.

Bước 8: Chọn các thông tin đúng ở mục tình trạng phương tiện rồi tick vào xác nhận.