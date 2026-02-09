Thu 1,1 tấn viên nén, 2 triệu vỏ chai trong vụ “đại công xưởng” thuốc giả: Phát hiện thực phẩm giảm cân chứa chất cấm gây đột quỵ

Liên quan đến 2 đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại, trong đó có 2.920 hộp thành phẩm và 4.250 hộp bán thành phẩm.

Lực lượng công an còn thu giữ nhiều nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất, gồm: 1,1 tấn viên nén; hơn 2 triệu chai, lọ, nắp, vỏ hộp các loại; 60.000 tem, nhãn, mác; gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác; 15 loại máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, hoàn thiện sản phẩm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, các sản phẩm bị làm giả trong chuyên án này đều là những loại thuốc, thực phẩm chức năng thiết yếu như: Viên nám Glutathion 600, Collagen Biotin, DHA Plus, GH Creation (tăng chiều cao) và các loại thuốc xương khớp (Khớp xanh, Khớp đỏ, Tọa cốt thiên ma...).

Đây là những sản phẩm phục vụ đối tượng yếu thế như người già, phụ nữ và trẻ em. Đáng chú ý, một số loại thực phẩm giảm cân trong đường dây này có chứa Sibutramine - một chất cấm có thể gây đột quỵ và suy tim.

Qua đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, người dân cần phải tỉnh táo khi mua các loại thuốc, cũng như các loại thực phẩm chức năng phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tuyệt đối không mua các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng qua các trang web, tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc, dù có hình ảnh livestream từ nước ngoài; cần hết sức thận trọng với các chương trình giảm giá "sốc", khuyến mãi lớn bất thường từ các trang giả mạo thương hiệu; chỉ nên mua hàng tại các cơ sở y tế, nhà thuốc có uy tín và đầy đủ giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Trước đó, sau một thời gian dài dày công điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án 868T, đánh sập hai đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn.

Từ chuyên án này, lực lượng Công an Thanh Hoá đã lật tẩy những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, như: thuê người livestream tại nước ngoài, lập xưởng sản xuất tại các vùng hẻo lánh và lợi dụng sàn thương mại điện tử để quảng cáo, bán các sản phẩm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đồng loạt phá án Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và nắm bắt tình hình trên không gian mạng, các sàn thương mại điện tử như Tiktok, Shopee… Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 2 đường dây hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Với quyết tâm đánh đúng, đánh trúng các đối tượng cầm đầu, ngày 28/01/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án, triệt phá đường dây hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả là thực phẩm (là Viên nám Glutathion 600) do Nguyễn Mạnh Tú, sinh năm 1992 trú tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội cầm đầu.

Đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Ngày 30/01/2026, tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội tiến hành khám xét thêm 4 địa điểm khác là chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại TP.Hà Nội thu giữ hàng nghìn hộp thuốc, thực phẩm các loại như: viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp,… do đối tượng Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1995), trú tại phường Bằng Liệt, thành phố Hà Nội và Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1990), trú tại CT1C phòng 1408 Thông Tấn Xã, phường Định Công, TP Hà Nội cầm đầu.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỷ đồng.