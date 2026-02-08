Khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng Công ty DANA FOOD, bắt vợ chồng Giám đốc Đỗ Thị Thùy Trang SN 2000

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hiền (SN 1999, chủ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại DANA FOOD, địa chỉ tại số 05 Nguyễn Minh Chấn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố, liên quan đến mặt hàng rong biển khô các loại; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang (SN 2000, vợ Hiền) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình thị trường, lực lượng CATP phát hiện thời gian gần đây xuất hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh, phân phối mặt hàng rong biển khô (thường gọi là rong mứt) gắn nhãn xuất xứ Việt Nam, được cung ứng quanh năm với giá bán thấp bất thường so với mặt bằng chung.

Trong khi đó, rong mứt sản xuất trong nước vốn chỉ có theo mùa, sản lượng hạn chế và giá thành cao hơn so với rong biển nhập khẩu, đặc biệt là hàng có nguồn gốc từ nước ngoài. Từ những dấu hiệu nghi vấn trên, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng tập trung xác minh và phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại DANA FOOD có nhiều biểu hiện bất thường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rong biển khô.

Quá trình điều tra xác định: Công ty DANA FOOD đã tổ chức nhập rong biển khô từ Trung Quốc nhưng tự công bố sản phẩm mang thương hiệu DANAFOOD có xuất xứ Việt

Hai vợ chồng Nguyễn Tấn Hiền làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Hình ảnh từ buổi khám xét. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ảnh: CA Đà Nẵng

Ảnh: CA Đà Nẵng

Quá trình điều tra xác định: Công ty DANA FOOD đã tổ chức nhập rong biển khô từ Trung Quốc nhưng tự công bố sản phẩm mang thương hiệu DANAFOOD có xuất xứ Việt Nam để đưa ra thị trường tiêu thụ. Các sản phẩm rong mứt của doanh nghiệp này được bán với giá thấp hơn đáng kể so với hàng cùng loại, nhằm thu hút người tiêu dùng, trong đó có nhiều sản phẩm hướng tới trẻ nhỏ.

Tiến hành khám xét đồng loạt trụ sở và kho hàng của Công ty DANA FOOD, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả, cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên liệu và vật dụng phục vụ việc sản xuất, đóng gói hàng giả.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.