Không khí lạnh cực mạnh bao phủ miền Bắc ngay sát Tết, trời rét buốt đến khi nào?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (08/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ; gây mưa, mưa rào và có nơi có dông; nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm từ 7-10 độ, ở Bắc Trung Bộ giảm 1-3 độ. Ở đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Chiều tối và đêm 08/02, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3–4. Đêm 08/02 và sáng 09/02, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Đêm 08 đến 09/02, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc Bộ phổ biến 10–13 độ, vùng núi 7–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 12–15 độ; từ Quảng Trị đến TP Huế phổ biến từ 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội đêm 08/02 và sáng 09/02 có mưa, mưa rào; từ đêm 08 đến 09/02 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10–13 độ.

Ảnh minh hoạ

Các chuyên gia khí tượng cũng đưa ra nhận định về tình hình thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Khu vực Bắc Bộ bước vào ngày 9/2 (22 tháng Chạp) với mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ chiều cùng ngày mưa giảm còn vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi rét hại, riêng vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 14–18 độ C, vùng núi 11–14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên 19–21 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 10–13 độ C, vùng núi 7–10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Từ ngày 10 đến 17/2 (23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 11/2 có khả năng có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất 20–23 độ C, từ ngày 14/2 tăng lên 23–25 độ C; thấp nhất 16–19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Từ ngày 18 đến 22/2 (mùng 2 đến mùng 6 Tết), thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21–22/2 có mưa rải rác, từ ngày 22/2 trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 24–27 độ C, phía Tây có nơi cao hơn; thấp nhất 13–16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày 9/2 phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, đêm có mưa rải rác. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 17–20 độ C, phía Nam 20–23 độ C; thấp nhất phía Bắc 12–15 độ C, phía Nam 15–18 độ C.

Từ 10 đến 17/2, khu vực này có mưa vài nơi; riêng ngày 11–12/2 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 22–26 độ C, thấp nhất 16–20 độ C.

Từ 18 đến 22/2, thời tiết chủ yếu có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Khoảng 21–22/2 có mưa rải rác, từ 22/2 phía Bắc chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 26–29 độ C, thấp nhất 15–18 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày 9/2 phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 26–29 độ C, thấp nhất 20–23 độ C.

Từ 10 đến 17/2, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 11–12/2 có mưa rải rác. Nhiệt độ cao nhất 25–28 độ C, phía Nam có nơi 28–30 độ C; thấp nhất 20–24 độ C.

Từ 18 đến 22/2, có mưa rào rải rác và dông tập trung về chiều tối; phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 28–31 độ C, thấp nhất 20–23 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 9 đến 17/2 ít mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26–30 độ C, thấp nhất 16–20 độ C. Từ 18 đến 22/2, ngày nắng, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông trái mùa cục bộ; đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28–31 độ C, thấp nhất 16–19 độ C.

Khu vực Nam Bộ từ 9 đến 17/2 ít mưa, ngày nắng; riêng chiều tối và đêm 10–11/2 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ cao nhất 30–34 độ C, thấp nhất 20–24 độ C. Từ 18 đến 22/2, ngày nắng, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông trái mùa; nhiệt độ cao nhất 30–33 độ C, thấp nhất 22–25 độ C.

Riêng Hà Nội, ngày 9/2 có mưa, mưa rào; từ chiều giảm còn mưa vài nơi, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 15–17 độ C, thấp nhất 11–13 độ C. Từ 10 đến 17/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; riêng 11/2 có thể có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất 20–23 độ C, từ 14/2 tăng lên 23–26 độ C; thấp nhất 16–19 độ C. Từ 18 đến 22/2, trưa chiều có nắng, đêm và sáng trời rét; khoảng 21–22/2 có thể có mưa rải rác và từ 22/2 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13–16 độ C.