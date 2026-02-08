3 điều cần lưu ý trong tháng Chạp để cả năm "đỏ như son"

Tháng Chạp năm Ất Tỵ 2025 bắt đầu từ ngày 19/1/2026 và kết thúc vào ngày 16/2/2026 theo dương lịch.

Theo lịch âm, ngày 19/1 là mùng 1/12 (tháng Chạp), dân gian quen gọi là tháng “củ mật”. Trong đời sống văn hóa người Việt, đây là tháng cuối năm gắn với nhiều nghi lễ truyền thống, mang ý nghĩa khép lại năm cũ và cầu mong một năm mới bình an, hanh thông.

Tháng củ mật được hiểu là lời nhắc nhở mỗi người cần đề cao sự cẩn trọng trước thềm năm mới, từ việc đi lại, giữ gìn tài sản đến quản lý tiền bạc, tránh những rủi ro không đáng có. Theo lý giải Hán Việt, “củ” mang nghĩa kiểm soát, còn “mật” là cẩn thận, kỹ lưỡng.

Ảnh minh họa.

“Củ mật” là từ ghép Hán Việt, mang nghĩa nhắc nhở con người phải cẩn trọng, trông nom nhà cửa, đề phòng rủi ro, trộm cắp trong tháng Chạp. Theo quan niệm xưa, đây là thời điểm dễ xảy ra mất cắp do mọi người bận rộn, lơ là cảnh giác; đồng thời cũng cần đề phòng hỏa hoạn vì tiệc tùng, bếp núc cuối năm diễn ra thường xuyên.

Với đời sống hiện đại, “tháng củ mật” còn là lời nhắc phải chú ý an toàn khi đi lại, ăn uống và giữ gìn sức khỏe, nhất là trong bối cảnh tiệc tất niên dày đặc dễ dẫn đến ngộ độc rượu bia, thực phẩm hoặc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đây cũng là giai đoạn bận rộn, áp lực nhất trong năm khi mọi công việc được gấp rút hoàn tất để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Tháng Chạp cần lưu ý gì để cả năm hanh thông?

Theo quan niệm dân gian, tháng Chạp-tháng cuối cùng của năm âm lịch còn gọi là tháng “củ mật”, vì vậy nhiều người thường chú ý kiêng kỵ một số việc để tránh xui rủi, cầu mong năm mới bình an, thuận lợi.

Tránh đi lại hấp tấp: Những ngày cuối năm, việc đi đứng, di chuyển cần đặc biệt cẩn trọng. Quan niệm cho rằng, nếu xảy ra tai nạn, va chạm phải nhập viện ngay trước thềm năm mới sẽ mang đến điều không may. Vì vậy, mọi người nên hạn chế vội vàng, hấp tấp khi đi lại.

Tránh vay mượn: Tháng Chạp thường được xem là thời điểm khép lại chuyện tiền bạc trong năm cũ. Nhiều gia đình có thói quen hạn chế vay mượn và cố gắng thanh toán các khoản nợ còn tồn để bước sang năm mới với tâm thế nhẹ nhàng, làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Tránh làm đổ vỡ: Việc làm rơi vỡ bát đĩa, đồ dùng trong những ngày cuối năm được xem là điềm không lành. Đặc biệt, đổ vỡ vào tháng Chạp càng khiến nhiều người e ngại vì gắn với sự chia cắt, không trọn vẹn trước khi bước sang năm mới.

*Bài viết mang tính chất tham khảo.