Mưa to gió lớn, hàng trăm gốc đào quất Tết đổ ngã la liệt ở Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Văn Nam (trú phường Trần Phú) cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, gia đình đưa khoảng 600 gốc đào và quất thế về bán phục vụ thị trường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (21 Tết Âm lịch), lượng khách mua vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Đặc biệt, do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió mạnh, hơn 100 gốc đào, quất tại khu vực có gió lùa đã bị ngã đổ. Hiện gia đình đang chờ thời tiết ổn định để dựng lại số cây này.