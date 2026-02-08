Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây buôn lậu bạc lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 7/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây buôn lậu vàng, bạc xuyên quốc gia quy mô lớn nhất từ trước tới nay với số lượng khoảng 1,4 tấn bạc.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố với các bị can gồm: Nguyễn Công Nguyên, sinh năm 1985, trú tại Khu 7, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ về tội Buôn lậu; Trần Kim Tuyến, sinh năm 1985, trú tại số 25 đường Lương Văn Tri, phường Kỳ Lừa và Trần Thị Lan, sinh năm 1970, trú tại số 80 thôn Ga, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn cùng Nông Thị Sự, sinh năm 1983, trú tại thôn Khơ Đa, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Các quyết định khởi tố nêu trên đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Số lượng lớn vàng và bạc bị nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển xuyên biên giới về Việt Nam để tiêu thụ.

Theo đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ nhóm của Nguyên tổ chức buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, bạc qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Thu giữ tang vật gồm 156 kg bạc, 699,89 gam vàng (tổng trị giá hơn 10,8 tỷ đồng), 880 triệu đồng tiền mặt.

Căn cứ lời khai và kết quả điều tra, Công an Lạng Sơn xác định từ cuối tháng 9/2025 đến khi bị bắt giữ, nhóm của Nguyên đã buôn lậu, vận chuyển tỉnh qua địa bàn Lạng Sơn khoảng trên 900 kg Bạc.

Xác định đây là đường dây buôn lậu vàng, bạc quy mô số lượng lớn, Công an tỉnh Lạng Sơn quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra và phát hiện thêm đường dây có liên hệ với nhóm của Nguyên buôn lậu bạc qua địa bàn tỉnh Lào Cai sau đó vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ với quy mô lớn. Ước tính số lượng bạc thu giữ trên 500 kg, trị giá 23 tỷ đồng.

Ngay sau đó cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố và bắt Hoàng Văn Quân, sinh năm 1977, trú tại số nhà A23 đường Cao Lỗ, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai về tội Buôn lậu.

Công an tỉnh Lạng Sơn đọc lệnh khởi tố và bắt Hoàng Văn Quân.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra trình diện, đầu thú tại cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi bao che, chứa chấp hoặc giúp sức cho các đối tượng bỏ trốn sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo đối với các tổ chức và cá nhân cần chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa. Mọi hành vi thu mua hàng lậu, không rõ nguồn gốc đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân không tiếp tay cho tội phạm buôn lậu bằng cách cho thuê kho bãi, vận chuyển thuê qua đường mòn, lối mở.

Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển, kinh doanh vàng, bạc, tiền tệ trái phép, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý.