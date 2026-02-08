216 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Cục Cảnh sát Giao thông công khai danh sách vi phạm được phát hiện qua camera AI

Ngày 8/2, Cục Cảnh sát Giao thông đã thông báo danh sách 75 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phát hiện thông qua camera. Các trường hợp được phát hiện vi phạm từ ngày 6 và ngày 7/2, với 5 chủ xe ô tô không thắt dây an đai toàn tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Lực lượng chức năng đã có thông báo tới chủ xe để thực hiện nộp phạt theo đúng quy định.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, lực lượng chức năng đã tự động phát hiện 14 trường hợp xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và 54 trường hợp vượt đèn đỏ,

Tại đường Lê Văn Lương, camera AI phát hiện 1 trường hợp xe ô tô con có biển số 99B13782 đi sai làn đường. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 1 trường hợp xe mô tô có biển số 30T44546 vi phạm lỗi chạy ngược chiều.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Danh sách cụ thể như sau:

75 trường hợp vi phạm (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Ngày 6/2, Cục Cảnh sát Giao thông đã công khai danh sách 60 trường hợp xe mô tô, xe ô tô vi phạm trong hai ngày 5 và 6/2. Theo đó, camera AI tại km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện 8 trường hợp xe ô tô tải từ 3,5 tấn, ô tô tải dưới 3,5 tấn và xe đầu kéo không thắt dây đai an toàn.

Trong khi đó, camera AI tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi đã tự động phát hiện 29 trường hợp xe mô tô không đội mũ bảo hiểm; 20 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, cơ quan Công an ghi nhận 2 trường hợp xe ô tô con có biển số 30F81785 và 20A91450 chạy sai làn đường.

60 trường hợp xe mô tô, ô tô vi phạm (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Ngày 5/2, Cục Cảnh sát Giao thông đã ghi nhận 81 trường hợp vi phạm được phát hiện qua camera AI. Tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 2 trường hợp người điều khiển xe ô tô không thắt dây đai an toàn và 5 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi tự động phát hiện 28 trường hợp xe mô tô không đội mũ bảo hiểm; 50 trường hợp xe mô tô, xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

81 trường hợp người điều khiển xe ô tô, xe máy vi phạm (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Điều khiển mô tô không đội mũ, vượt đèn đỏ và điều khiển ô tô không thắt dây an toàn bị phạt thế nào?

Theo danh sách được Cục Cảnh sát Giao thông ghi nhận, các lỗi vi phạm phổ biến bao gồm người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và người điều khiển xe ô tô không thắt dây đai an toàn.

Căn cứ điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Căn cứ theo quy định tại điểm k và l, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền 800.000 đồng-1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

k) Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

l) Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168 còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Theo khoản 4, Điều 12, người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt 350.000 đồng-400.000 đồng.