Tịch thu cả trăm tấn tang vật sau khi khám xét khẩn cấp 14 địa điểm: 'Giật mình' danh sách các loại thuốc, TPCN

Sau một thời gian dài dày công điều tra, mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phá chuyên án 868T, đánh sập hai đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh giả với quy mô đặc biệt lớn. Từ chuyên án này, lực lượng Công an Thanh Hoá đã lật tẩy những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, như: thuê người livestream tại nước ngoài, lập xưởng sản xuất tại các vùng hẻo lánh và lợi dụng sàn thương mại điện tử để quảng cáo, bán các sản phẩm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 28/01/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá của các đối tượng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

Ngày 30/01/2026, tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội tiến hành khám xét thêm 4 địa điểm khác là chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại TP.Hà Nội.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 31/01/2026, Công an tỉnh Thanh Hoá triển khai lực lượng, tiến hành triệu tập làm việc với nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh (thuốc đông y chữa bệnh xương khớp) xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Khám xét đồng loạt tại 5 địa điểm là chỗ ở, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 35 thùng catton chứa các hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại.

Danh sách các sản phẩm thuộc, TPCN bị làm giả gồm có:

1. Viên nám Glutathion 600

2. Viên trắng da, thực phẩm bổ sung Collagen

3. Viên bổ sung DHA

4. Viên canxi tăng chiều cao

5. Thuốc điều trị xương khớp

6. Profeessor's Pill (thường gọi là khớp xanh)

7. Mujarhabat Kapsul (thường gọi là khớp đỏ)

8. Cường lực Toan Thống Linh

9. Tọa Cốt Thiên Ma

10. Seng Yong Wan

11. Tọa cốt thần kinh cốt

12. Tuyết Liên Phong Thấp Linh

13. Não Xanh

14. Não đỏ

15. Thoái Cốt Hoàn

16. Tăng Phì Hoàn

17. Kiện Tỳ Khai Vị Bổ Hoàn

18. Toan Thống Linh

Tất cả các loại thuốc trên đều ghi trên vỏ bao bì có nguồn gốc nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.

Các loại thuốc và thực phẩm chức năng giả đang được các đối tượng hoàn thiện.

Nguy cơ "tiền mất tật mang" từ thuốc giả

Các sản phẩm bị làm giả trong chuyên án này đều là những loại thuốc, thực phẩm chức năng thiết yếu như: Viên nám Glutathion 600, Collagen Biotin, DHA Plus, GH Creation (tăng chiều cao) và các loại thuốc xương khớp (Khớp xanh, Khớp đỏ, Tọa cốt thiên ma...). Đây là những sản phẩm phục vụ đối tượng yếu thế như người già, phụ nữ và trẻ em.

Các loại thuốc và thực phẩm chức năng giả đang được các đối tượng hoàn thiện. Đáng chú ý, một số loại thực phẩm giảm cân trong đường dây này có chứa Sibutramine - một chất cấm có thể gây đột quỵ và suy tim.