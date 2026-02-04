Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, nhiều nơi mưa to, rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (4/2), khối không khí lạnh hiện tại bắt đầu suy yếu, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ tăng dần.

Đến khoảng ngày 7-9/2, miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh gây mưa nhiều nơi, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Do tác động của không khí lạnh, vào thời gian trên, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc sắp đón thêm một đợt không khí lạnh mới gây mưa rét (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 4 và ngày 5/2

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 17-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 14-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.