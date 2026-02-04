Cán bộ CSGT tử vong sau cú tông của xe ben ở Thái Nguyên: Camera hé lộ nguyên nhân

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Thái Nguyên khiến một CSGT tử vong, 1 người dân bị thương nặng đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Nguồn tin trên báo VTC News cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4/2 trên quốc lộ 1B, tuyến đường từ xóm Gốc Vối (phường Cao Ngạn) đi xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Camera hành trình ghi lại diễn biến vụ tai nạn. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo thông tin trên VnExpress, thời điểm trên, cán bộ CSGT đang làm việc với chủ xe tải thùng biển Hưng Yên thì bất ngờ bị chiếc xe ben phía sau lao tới tông trúng. Xe ben tông tiếp vào đuôi xe tải trước khi dừng lại. Vụ việc khiến cán bộ CSGT tử vong tại chỗ, chủ xe tải nguy kịch.

Cũng theo thông tin từ VnExpress, chiếc xe tải đỗ sát lề đường vào thời điểm xảy ra tai nạn, bên ngoài vẫn còn để một làn cho các xe khác di chuyển. Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cho thấy xe ben đánh lái để vượt một xe tải phía trước thì gây ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: VTV)

Thông tin về vụ việc khiến dư luận bàng hoàng, đau xót, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân.