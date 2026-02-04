Bắt quả tang chủ shop đang đóng gói 536 hộp gà khô, ô mai, mít sấy chuẩn bị bán Tết: Lộ nguồn cung thực phẩm trôi nổi từ Hà Nội

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện Kế hoạch mở đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Qua công tác nắm tình hình Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Hoàng Thị Liên, sinh năm 1994, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, có hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là thực phẩm trên không gian mạng.

Phòng Cảnh sát kinh tế CAT kiểm tra tại cửa hàng Balo xinh

Trước đó ngày 21/01/2026, Tổ công tác phòng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh kiểm tra cửa hàng Balo xinh có địa chỉ đường Bà Triệu, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, chủ cửa hàng là Hoàng Thị Liên, cũng là người quản lý, sử dụng tài khoản “Baloxinh”, đang thực hiện hành vi đóng hộp, gói các loại thực phẩm khô: thịt bò, gà, mít sấy, ô mai... dán nhãn mác in tên nhiều cơ sản xuất ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Tang vật thu giữ: 536 sản phẩm đã đóng thành phẩm; 01 cân đồng hồ cơ, 01 máy in nhiệt, 01 máy niêm phong cảm ứng từ điện, khoảng 200kg thực phẩm nguyên liệu, 03 kg tem nhãn mác các loại, 70 hộp nhựa, 130 túi ríp; tổng trị giá hàng hóa khoảng 100 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện các sản phẩm đã được đóng tem nhãn giả

Các nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc

Qua đấu tranh, Liên khai nhận toàn bộ số nguyên liệu thực phẩm, tem nhãn mác giả trên được mua với Nguyễn Thị Trang SN 1993 (trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) về đóng gói, làm giả thực phẩm bán kiếm lời.

Bước đầu xác định Liên đã bán ra thị trường cho khoảng 30 người với hơn 100 sản phẩm. Hiện vụ việc đang tiếp tục xác minh mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.