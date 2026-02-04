Theo Tạp chí Doanh nhân, sau 68 năm hoạt động, CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco, Mã: CAN) đang đối mặt với giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử phát triển.

Không chỉ ghi nhận khoản lỗ lớn trong quý cuối cùng của năm 2025 và hàng tồn kho tăng cao, doanh nghiệp này còn chịu áp lực kép từ việc lãnh đạo vướng lao lý và nhà máy trọng điểm tại Hải Phòng buộc phải dừng hoạt động vô thời hạn.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất và văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 30/1, kết quả kinh doanh quý IV/2025 của Đồ hộp Hạ Long ghi nhận sự sụt giảm về hiệu quả hoạt động.

CTCP Đồ hộp Hạ Long đang đối mặt với giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử - Ảnh: VnExpress

Cụ thể, dù doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý IV/2025 đạt hơn 192,3 tỷ đồng, tăng trưởng so với mức 154,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024, nhưng gánh nặng chi phí đã “bào mòn” phần lớn kết quả này.

Giá vốn hàng bán trong kỳ tăng vọt lên mức 168,6 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 47% - tốc độ nhanh hơn nhiều so với đà tăng của doanh thu. Hệ quả là biên lợi nhuận gộp bị co hẹp, lợi nhuận gộp giảm 41% xuống còn 23,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng 34%, lên 9,46 tỷ đồng. Kết quả, Đồ hộp Hạ Long báo lỗ sau thuế 9,47 tỷ đồng trong quý IV/2025, trái ngược hoàn toàn với khoản lãi 7,35 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Đây là mức lỗ cao nhất trong một quý của doanh nghiệp.

Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần của công ty đạt gần 663 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm chỉ đạt 1,9 tỷ đồng, giảm so với mức 2,1 tỷ đồng của năm trước và mới chỉ hoàn thành được 18% kế hoạch lợi nhuận năm (10,4 tỷ đồng) mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Một chỉ số đáng lưu ý khác trong bảng cân đối kế toán là giá trị hàng tồn kho. Tính đến ngày 31/12/2025, giá trị hàng tồn kho của Halong Canfoco đã lên tới 188,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 148,3 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chuỗi khủng hoảng hiện nay xuất phát từ vụ việc lô nguyên liệu thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện vào tháng 9/2025.

Theo kết luận điều tra của Công an TP Hải Phòng, Lê Bá Doanh và Trinh Hà Việt đã thu gom thịt lợn trôi nổi, bán cho Bùi Đức Trọng - một nhà cung cấp của Canfoco. Kết quả xét nghiệm cho thấy hàng loạt mẫu thịt lợn nạc, chả giò rế, và các nguyên liệu khác lưu kho tại công ty dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella.

Tổng cộng, cơ quan chức năng đã xác định hơn 120 tấn nguyên liệu vi phạm được đưa vào kho của doanh nghiệp. Trong đó, khoảng 2 tấn đã được đưa vào quy trình sản xuất. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu và các hàng hóa liên quan đã bị phong tỏa và tiêu hủy.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng phải tiến hành tiêu hủy khoảng 1,7 tấn thành phẩm (tương đương gần 14.000 hộp pate) bao gồm các loại Pate Cột Đèn loại 90g và 150g. Mặc dù công ty khẳng định số thành phẩm này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus dịch tả lợn châu Phi, việc tiêu hủy vẫn được thực hiện theo khuyến nghị của cơ quan chức năng để đảm bảo tính thận trọng.

Ngày 8/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 9 bị can liên quan.

Đến ngày 14/1 cơ quan công an tiếp tục khởi tố và tạm giam 4 cá nhân thuộc Đồ hộp Hạ Long, bao gồm ông Trương Sỹ Toàn (Tổng giám đốc), bà Phạm Thị Thúy Lan (Phó trưởng Phòng quản lý chất lượng) cùng hai nhân viên khác để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng đã phải tạm dừng hoạt động từ ngày 12/1. Nguyên nhân do hệ thống chứng nhận quản lý ISO đã bị thu hồi và chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 bị đình chỉ, khiến sản phẩm không đủ điều kiện lưu thông ra thị trường.

Mặc dù ban đầu doanh nghiệp dự kiến thời gian tạm dừng tối đa là 14 ngày, nhưng trong thông báo mới nhất, Halong Canfoco thừa nhận quá trình khắc phục cần nhiều thời gian hơn và "chưa xác định được thời điểm hoạt động trở lại".

Sự cố này đã kích hoạt phản ứng dây chuyền tiêu cực như hàng loạt đối tác dừng hợp tác, khách hàng yêu cầu hoàn trả hàng hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu 68 năm tuổi.

Trước khi khủng hoảng nổ ra, sản phẩm Pate Cột Đèn Hải Phòng của Halong Canfoco từng là một "ngôi sao" trên các sàn thương mại điện tử. Theo dữ liệu từ Metric, trong năm 2025, người tiêu dùng Việt đã chi tới 21 tỷ đồng để mua các sản phẩm pate của hãng trên 4 sàn (Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki), với hơn 217.900 sản phẩm được bán ra. Riêng TikTok Shop đóng góp 14,3 tỷ đồng và Shopee đóng góp 6,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ghi nhận vào đầu tháng 1/2026, các sản phẩm này đã gần như "biến mất" khỏi các kệ hàng trực tuyến. Người dùng không thể tìm thấy kết quả khi tìm kiếm từ khóa sản phẩm, các gian hàng chính hãng và đại lý đều ẩn hoặc xóa sản phẩm.