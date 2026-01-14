Vụ patê "dính" lợn bệnh: Đồ hộp Hạ Long tạm ngừng sản xuất, người lao động ra sao?

Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng vừa có đoàn công tác đến làm việc tại Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco) để nắm bắt kế hoạch sản xuất và công tác chăm lo chế độ, phúc lợi, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã báo cáo Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng về việc tạm dừng hoạt động sản xuất và phương án bố trí người lao động. Theo phương án, công ty tạm dừng sản xuất 14 ngày, kể từ ngày 13/1-28/1/2026.

Đối với khối sản xuất, cán bộ, công nhân viên nghỉ, ngừng việc trong 14 ngày. Khối hỗ trợ, kinh doanh, trưởng các bộ phận sắp xếp, bố trí cán bộ, công nhân viên nghỉ ngừng việc hoặc nghỉ luân phiên căn cứ theo công việc thực tế và thông báo cho Phòng hành chính, nhân sự để tổng hợp báo cáo.

Công nhân, lao động thu dọn đồ đạc cá nhân tại trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long (TP. Hải Phòng) ngày 12/1.

Trong thời gian tạm ngừng sản xuất, công nhân, lao động làm việc tại Trạm thu mua hạt sen Đồng Tháp được hưởng tiền lương ngừng việc mức 3,7 triệu đồng/tháng. Người lao động làm việc tại các khu vực còn lại được hưởng lương ngừng việc mức 5,31 triệu đồng/tháng.

Các chế độ bảo hiểm và các phúc lợi khác, công nhân, lao động được hưởng theo quy định và chế độ của công ty.

Trong thời gian ngừng việc, công ty yêu cầu cán bộ công nhân viên giữ liên lạc với quản lý trực tiếp để sẵn sàng quay trở lại làm việc trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong ngày 12/1, trụ sở Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HaLong CanFoco) trên phố Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) không khí ảm đạm sau khi công ty thông báo tạm dừng hoạt động sản xuất.

Cổng trụ sở chính công ty lác đác vài chiếc xe tải nhỏ, lực lượng bảo vệ kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào. Bên trong, nhiều kho lạnh vẫn cửa đóng then cài. Các phân xưởng cũng vắng bóng công nhân, lao động.

Thi thoảng, từng tốp công nhân, lao động ra vào khu hành chính, nhà máy. Nhiều người lỉnh kỉnh túi đồ cá nhân và một số đồ vật từ nơi làm việc ra khu vực nhà để xe.

Phía ngoài, một số người dân, người đi đường dừng lại đọc thông tin, chụp ảnh trụ sở công ty, nhà máy và bàn tán liên quan vụ việc tuồn hơn 130 tấn thịt mắc dịch tả lợn châu Phi vào kho lạnh và sản xuất thành đồ hộp thành phẩm.

Kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP. Hải Phòng phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang vận chuyển, mua bán hơn 1,27 tấn thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ từ vùng dịch đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm với mục đích tiêu thụ. Ngay sau đó, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Công an TP. Hải Phòng phối hợp với liên ngành tổ chức khám xét kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, phát hiện 132,3 tấn thịt dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Hơn 7,3 tấn chả giò rế, chả giò đặc biệt, gần 14.000 hộp “patê cột đèn” loại 90g và 150g được sản xuất từ thịt lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can, là tài xế, người thu gom, mua bán và vận chuyển thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long về hành vi “cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả châu Phi”.

Ngày 10/1, Công an TP. Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, quê tỉnh Quảng Ninh) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long do có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Ba nhân viên công ty này, gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, đều là nhân viên) cũng bị bắt để làm rõ vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.