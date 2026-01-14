Hàng chục nghìn tấn 'vàng trắng' của Việt Nam ồ ạt đổ bộ quốc gia láng giềng: 1/3 thế giới ưa chuộng, diện tích trồng hơn 900.000 ha

Dù gặp nhiều biến động trong năm 2025, cao su vẫn tiếp tục là mặt hàng mang về tỷ đô cho Việt Nam. Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 12/2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 238 nghìn tấn, trị giá 404 triệu USD, tăng nhẹ về lượng nhưng giảm 10% về trị giá so với tháng 12/2024.

Năm 2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt gần 2 triệu tấn, trị giá gần 3,3 tỷ USD, giảm cả về lượng và trị giá so với năm 2024. Đây là khối lượng xuất khẩu thấp nhất trong 4 năm qua, nhưng kim ngạch vẫn đứng thứ hai trong lịch sử, chỉ sau năm 2024.

Điều này cho thấy giá cao su duy trì ở mức tốt đã góp phần bù đắp phần giảm sản lượng. Giá bình quân xuất khẩu cao su vẫn tăng 2,6% so với năm 2024, đạt 1.745 USD/tấn.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong cả năm 2025, chiếm 74% tổng lượng với 1,4 triệu tấn, trị giá 2,4 tỷ USD. So với năm 2024, lượng xuất khẩu sang thị trường này giảm 2,3%, nhưng trị giá tăng 0,3%, nhờ giá bình quân xuất khẩu đạt 1.731 USD/tấn, tăng 2,7%.

Xuất khẩu cao su sang thị trường lớn thứ hai là Ấn Độ cũng ghi nhận giảm mạnh, với lượng xuất khẩu trong năm 2025 xuống còn 76 nghìn tấn, trị giá 143 triệu USD.

Xuất khẩu cao su tới một số thị trường khác cũng có xu hướng giảm, bao gồm Hoa Kỳ giảm 6%, Đức giảm 28%. Thị trường Đài Loan và Nga giảm lần lượt 28% và 24%.

Tuy vậy, xuất khẩu cao su đã tăng trưởng tích cực tới các thị trường như: Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Pakistan … Đáng chú ý, xuất khẩu sang Malaysia tăng 42% đạt 54.657 tấn và sang Indonesia tăng mạnh gần 95% lên 51.202 tấn. Nhờ đó, hai thị trường này đã vươn lên vị trí thứ 3 và thứ 4 trong danh sách các thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam trong năm 2025.

Xuất khẩu cao su của Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường quốc tế ngày càng gia tăng. Trong nhóm các quốc gia sản xuất cao su hàng đầu, Việt Nam là một trong số ít nước ghi nhận sản lượng xuất khẩu giảm trong năm 2025.

Thời tiết bất thường tại Đông Nam Á đã tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác. Tại Thái Lan, lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực miền Nam khiến sản lượng ước tính sụt giảm khoảng 90.000 tấn. Còn tại Việt Nam, các đợt mưa lớn trong giai đoạn từ ngày 15 - 20/11 tại Tây Nguyên đã khiến nhiều vùng khai thác bị đình trệ, với mức thiệt hại khoảng 40.000 tấn tại 9 tỉnh trọng điểm.

Chưa dừng lại, đến tháng 12, căng thẳng tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy trong bán kính khoảng 200 km, qua đó hỗ trợ giá RSS3 hồi phục nhẹ lên mức 2.071 USD/tấn. Tuy vậy, đà phục hồi này vẫn khá dè dặt vì lực cầu trên thị trường chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện rõ ràng.

Trong khi đó, triển vọng ngắn hạn của Việt Nam không mấy khả quan khi nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc – thị trường trọng điểm – đang giảm tốc. Dù tổng nhập khẩu cao su của Trung Quốc năm 2025 tăng trưởng hai chữ số, lượng nhập khẩu từ Việt Nam lại giảm năm thứ hai liên tiếp. Trung Quốc đang chuyển hướng mạnh hơn sang nguồn cung từ Thái Lan, Bờ Biển Ngà và Indonesia.

Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng như Malaysia và Indonesia, hay các thị trường khác, không chỉ giúp cải thiện doanh số trước mắt, mà còn là chiến lược quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường và tăng tính bền vững cho ngành cao su Việt Nam.