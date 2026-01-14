Tai nạn liên hoàn trên cao tốc qua Thanh Hóa làm 4 người chết: Các nạn nhân là anh em, họ hàng

Trưa 14/1, lực lượng chức năng đã có thông tin ban đầu về vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa làm 4 người chết, nhiều người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 3h40 ngày 14/1, ô tô khách mang biển số 38C-229.XX do anh Phan Văn Trường (SN 1986, quê Hà Tĩnh) điều khiển chạy trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, chở 11 người hướng Nghệ An - Hà Nội.

Khi xe chạy đến Km334+350 (xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) đã bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo mang biển số 35A-463.XX do anh Bùi Văn Hồi (SN 1990, quê Ninh Bình) đang dừng đỗ phía trước.

Hiện trường tai nạn.

Tiếp đó, ô tô đầu kéo mang biển số 36C-111.XX kéo rơ moóc biển số 36RM-001.XX do anh Trịnh Khắc Hưng (SN 1989, quê Thanh Hóa) lái từ phía sau lao tới, tông vào hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm 4 người chết, 6 người bị thương (4 người bị thương nhẹ, 2 người thương tích nặng), 3 xe ô tô hư hỏng. Các nạn nhân tử vong ban đầu được xác định cùng quê ở Hà Tĩnh.

Sau vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp cùng Đội 3, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và giải quyết vụ việc.

Lực lượng chức năng phân luồng và giải phóng hiện trường tai nạn.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan quản lý đường bộ, xe khách biển kiểm soát 38C-229.XX là ô tô chở người trên 8 chỗ, nhãn hiệu Toyota Hiace, trên xe chở theo 11 hành khách. Phương tiện này có thời hạn đăng kiểm đến ngày 2/6/2026.

Xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 35A-463.XX, có thời hạn đăng kiểm đến ngày 8/12/2027. Phương tiện còn lại là xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 36C-111.XX, có thời hạn đăng kiểm đến ngày 7/5/2026.

Chiều 14/1, lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đều là người địa phương.

Tại thôn Minh Hương, người dân đang tổ chức lo hậu sự cho 3 nạn nhân.

Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Riêng một người đi trên xe nhưng không bị thương, không phải nhập viện cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm ông Trịnh Q. (SN 1962), ông Phan Đình N. (SN 1966), em Võ Đặng Quang A. (SN 2009), cùng trú thôn Minh Hương; và ông Hoàng Bá A. (SN 1976, trú thôn Đình Cương, xã Đồng Lộc). Các nạn nhân đều là anh em, họ hàng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 10 người thương vong.

Trong số các nạn nhân bị thương, có 5 trường hợp nặng đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc cho biết, chuyến xe xuất phát từ Hà Tĩnh vào khoảng 2h sáng cùng ngày, di chuyển ra tỉnh Thái Bình (cũ, nay là tỉnh Hưng Yên) để đại diện đi thăm nhà trai, chuẩn bị kết hôn cho chị Đ.T.D (SN 1983, trú thôn Minh Hương). Hầu hết những người trên xe đều là anh em, họ hàng.

“Sau khi xảy ra vụ tai nạn, chúng tôi đã cắt cử cán bộ đến các gia đình để nắm bắt tình hình, đồng thời thăm hỏi, động viên chia buồn cùng các nạn nhân”, lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.