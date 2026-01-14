Chào năm mới 2026: Tạp chí Thanh niên cùng tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng

Tạp chí Thanh niên tổ chức gặp mặt đầu xuân và hoặt động kỳ kết giao ước thi đua đầu năm

Trong bối cảnh đó, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Tạp chí Thanh niên đã thể hiện bản lĩnh chính trị, kỷ luật nghề nghiệp và năng lực chuyên môn; nỗ lực triển khai đồng bộ nhiệm vụ được giao; kiên định tôn chỉ, mục đích; chủ động đổi mới nội dung và phương thức thể hiện; củng cố chất lượng công tác lý luận – nghiệp vụ; từng bước nâng chuẩn hoạt động tạp chí nghiên cứu khoa học; gia tăng hiệu quả hoạt động tự chủ theo đúng quy định. Có thể khái quát năm 2025 là năm Tạp chí Thanh niên tập trung: "giữ vững nền tảng - ổn định tổ chức - nâng cao chất lượng - khoa học chuyên sâu - mở đường hội nhập".

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương Đoàn chúc mừng Tạp chí Thanh niên nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng việt Nam

Giữ vững vai trò quan trọng là cơ quan lý luận, nghiệp vụ của tổ chức Đoàn

Thực tiễn đã chứng minh, trong suốt quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn, cơ quan lý luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Trước hết, trên phương diện lý luận, cơ quan lý luận, nghiệp vụ có nhiệm vụ tổng hợp thông tin luận cứ khoa học, tổng kết thực tiễn, hệ thống hóa kinh nghiệm; cung cấp nội dung để tổ chức Đoàn nâng cao năng lực tham mưu, kiến nghị, đề xuất đối với Đảng, Nhà nước và phối hợp liên ngành trong xây dựng chính sách, chương trình, phong trào thanh niên. Trong điều kiện nhiều vấn đề của thanh, thiếu nhi thay đổi nhanh, đan xen đa chiều, việc tham mưu muốn sắc bén cần dựa trên phân tích, dự báo khoa học và bằng chứng thực tiễn.

Đồng chí Trịnh Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện và đồng chí Hoàng Minh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chúc mừng Tạp chí Thanh niên nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Song song đó, cơ quan lý luận, nghiệp vụ góp phần bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng, định hướng chính trị cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; giúp chuyển hóa chủ trương, đường lối thành thông điệp, lập luận, lý luận, nội dung tuyên truyền phù hợp tâm lý, ngôn ngữ, bối cảnh của từng nhóm đối tượng, từng khu vực. Đây là yêu cầu then chốt để củng cố niềm tin, hệ giá trị, lý tưởng sống, đồng thời tạo "sức đề kháng" đối với người dân, nhất là thế hệ trẻ trước thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Tạp chí Thanh niên tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Trong môi trường truyền thông số đa phương tiện, cơ quan lý luận nghiệp vụ của tổ chức đoàn giữ vai trò phân tích, cung cấp luận cứ khoa học, xây dựng thông điệp phản hồi; đề xuất kịch bản truyền thông, hướng dẫn xử lý thống nhất ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực tăng khả năng phản ứng nhanh trước những vấn đề nóng liên quan đến thanh niên. Đồng thời cơ quan là đầu mối xây dựng khung chuẩn, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Hội, Đôi bộ cẩm nang công cụ triển khai; thiết kế chương trình bồi dưỡng, đào tạo, nghiên cứu; cập nhật phương pháp làm việc hiện đại; hỗ trợ giải đáp nghiệp vụ, bảo đảm triển khai trên toàn hệ thống. Đồng thời, cung cấp học liệu cho cán bộ, đoàn viên hình thành năng lực "nói có căn cứ lý luận và thực tiễn, làm có phương pháp khoa học"; góp phần chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận và năng lực thực tiễn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Nhìn chung, trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh, đa chiều thông tin và gia tăng các luồng quan điểm sai trái, vai trò dẫn dắt tư tưởng của cơ quan lý luận, nghiệp vụ của tổ chức đoàn càng trở nên cấp thiết. Tạp chí Thanh niên không chỉ thực hiện chức năng tuyên truyền, mà còn là chủ thể tham gia định hình dư luận, cung cấp hệ quy chiếu về mặt lý luận, giúp cán bộ Đoàn và thanh niên tiếp cận vấn đề một cách khoa học, có căn cứ, có bản lĩnh và trách nhiệm xã hội.

Tạp chí Thanh niên tổ chức phát động cuộc thi viết Vượt lên số phận lần thứ 8 vào tháng 5/2025

Tạp chí Thanh niên tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi viết Vượt lên số phận lần thứ 8 vào tháng 10/2025

Bên cạnh đó, tạp chí lý luận nghiệp vụ của Đoàn còn có nhiệm vụ tổng kết thành lý luận trên cơ sở thực tiễn phân tích đánh giá tác động, đo lường kết quả giúp kịp thời phát hiện, động viên, biểu dương và nhân rộng mô hình hiệu quả các hoạt động phong trào thanh niên; hạn chế hình thức, bệnh thành tích, lãng phí nguồn lực.

Ngoài ra, cơ quan lý luận, nghiệp vụ giữ vai trò kết nối tri thức: huy động chuyên gia, tiếp nhận phương pháp mới, kinh nghiệm các tổ chức quốc tế; tổ chức hội thảo, diễn đàn; tọa đàm khoa học xuất bản, lan tỏa tri thức; tiếp nhận các đặt hàng nghiên cứu từ tổ chức, địa phương, đơn vị… qua đó tạo ra "sản phẩm tri thức" mang thương hiệu Đoàn, giúp tuổi trẻ vững vàng bước vào hội nhập lan tỏa giá trị tri thức.

Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với các đơn vị

Kiên định tôn chỉ mục đích tạp chí

Chặng đường phát triển hơn 63 năm (1962-2026) xây dựng và trưởng thành Tạp chí Thanh niên luôn xác định: "Lý luận" là nền tảng để thống nhất nhận thức; "nghiệp vụ" là phương pháp để thống nhất hành động. Vì vậy, trong tổ chức nội dung, Tạp chí coi trọng chất lượng lập luận, tính chuẩn mực, tính định hướng và giá trị hướng dẫn thực hành đối với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và lực lượng làm công tác thanh niên.

Năm 2025 tạp chí duy trì các tuyến bài bám sát chức năng nhiệm vụ: tổng kết mô hình hay, cách làm mới; phân tích vấn đề mới trong thanh niên; gợi mở giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; tuyến bài "Lý luận trẻ" đăng trên Tạp chí Thanh niên đã góp phần giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; kỹ năng truyền thông cơ sở; công tác tập hợp thanh niên trong bối cảnh không gian mạng; đồng thời tạo diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ với tinh thần xây dựng, trách nhiệm, gần gũi, sẻ chia.

Nội dung chính luận của Tạp chí không dừng ở việc "nhắc lại văn bản nghị quyết", mà hướng tới giải thích, hệ thống hóa, luận giải và gợi mở thực hành: giúp cơ sở thấy rõ nghị quyết "nói gì – cần làm gì – làm thế nào – làm ra sao" để hiệu quả trong từng điều kiện cụ thể.

Tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng kịp thời; gắn chặt nhiệm vụ công tác thanh niên

Đến hết tháng 12/2025, Tạp chí Thanh niên đã xuất bản 22 kỳ Tạp chí Thanh niên; xuất bản 26 số Thanh niên Nghiên cứu khoa học. Tạp chí điện tử thanhnienviet.vn đổi mới nâng cấp tòa soạn số đa phương tiện với nhiều tính năng hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giới trẻ, nội dung đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, gắn công tác lý luận, nghiệp vụ với nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong tuyên truyền nghị quyết, Tạp chí chú trọng tính hệ thống, phân tích bối cảnh ra đời của từng nghị quyết, gắn với thực tiễn công tác Đoàn; hạn chế khẩu hiệu, tăng hàm lượng tri thức, tăng chiều sâu nghiên cứu, tăng giá trị hướng dẫn và tính thuyết phục bằng minh họa thực tiễn.

Cụ thể, tạp chí đã tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh giới thiệu các điểm sáng của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện "Bộ tứ trụ cột": Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, với nhiều gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, sự khởi sắc, chuyển mình tích cực; tuyên truyền Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hay gần đây nhất là Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân…

Đặc biệt, có nhiều tin, bài trên các chuyên mục Tạp chí Thanh niên đã tham gia tuyên truyền sinh động, trung thực, kịp thời về kết quả thực hiện chủ trương về xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, đã kịp thời cổ vũ đối với toàn thể hệ thống chính trị nước ta hăng hái thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ổn định tổ chức, xuất bản đúng thời gian, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

Năm 2025, Tạp chí tiếp tục siết chặt quy trình biên tập; kiểm soát chất lượng; thực hiện nghiêm quy định về báo chí, xuất bản và bản quyền, nhất là với ấn phẩm nghiên cứu khoa học; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân theo từng khâu.

Tạp chí đồng thời ký hợp tác nghiên cứu, đăng tải bài khoa học với nhiều trường chính trị, trường đại học, học viện… góp phần mở rộng mạng lưới học thuật và nâng vị thế của Tạp chí trong toàn quốc, nhất là trong giới nghiên cứu khoa học và nghiên cứu học thuật.

Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác với VICGROUP

Tạp chí Thanh niên tổ chức tọa đàm Chung tay đẩy lùi ma túy

Tạp chí Thanh niên tổ chức tặng quà học sinh vùng khó khăn

Các hoạt động sau mặt báo: Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, năm 2025 Tạp chí tổ chức các hoạt động sau mặt báo gắn với nhiệm vụ chính trị, tiêu biểu như: cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi chính luận về đoàn viên, thanh niên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất; tổng kết và trao giải Cuộc thi viết Vượt lên số phận lần VIII…phối hợp cùng Chương trình Truyền thông thay đổi hành vi hướng tới Phát triển bền vững tổ chức Lễ Trao giải cuộc thi "Thanh niên hành động - Hướng tới loại bỏ bệnh dại và hoạt động buôn bán, giết mổ chó mèo"; Tạp chí Thanh niên tổ chức Tọa đàm "Chung tay đẩy lùi ma túy trong giới trẻ: Vai trò cộng đồng, gia đình, nhà trường" vv… Thông qua các hoạt động này, Tạp chí góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ bằng những câu chuyện, tấm gương và lập luận có sức lan tỏa.

Trong môi trường thông tin biến động, lan truyền nhanh, Tạp chí xác định uy tín của cơ quan lý luận, nghiệp vụ của tổ chức đoàn được tạo nên chủ yếu từ tính đúng đắn, nghiêm túc chuẩn mực và sự bền bỉ.

Tập thể tạp chí Thanh niên phấn đấu nỗ lực và được ghi nhận: Tạp chí Thanh niên Nghiên cứu khoa học được phê duyệt tăng 0,75 điểm

Năm 2025, hoạt động khoa học của Tạp chí ghi nhận dấu mốc quan trọng: Tạp chí Thanh niên Nghiên cứu khoa học được phê duyệt tăng điểm theo danh mục tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (ngành Chính trị học) lên 0,75 điểm. Dấu mốc này phản ánh nỗ lực nâng chuẩn biên tập khoa học, chuẩn hóa quy trình, tăng cường chất lượng bài viết; đồng thời góp phần gia tăng uy tín, thu hút tác giả, chuyên gia, nhà khoa học, đặc biệt là đội ngũ trẻ.

Đây là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự đồng lòng của tập thể và nỗ lực của từng cá nhân.

Tạp chí xác định tăng trang, tăng kỳ chỉ bền vững khi gắn với nâng cao chất lượng, tăng hàm lượng khoa học. Vì vậy, cơ quan tiếp tục chú trọng nâng chất phản biện; chuẩn hóa trích dẫn; bảo đảm đạo đức học thuật; phòng chống sao chép; nâng chất đội ngũ biên tập; tăng minh bạch quy trình xử lý bản thảo; ưu tiên bài có dữ liệu, có luận cứ rõ, tránh hình thức.

Năm 2026 nâng chất lý luận nghiệp vụ, nâng hàm lượng khoa học, chuyển đổi số cùng tuổi trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Từ những kết quả đã đạt được có thể khẳng định năm 2025, Tạp chí Thanh niên luôn thực hiện tốt nhiệm vụ vai trò cơ quan lý luận, nghiệp vụ của tổ chức đoàn, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và tạo nền tảng quan trọng cho năm 2026, năm có nhiều sự kiện chính trị lớn.

Năm 2026, Tạp chí xác định rõ yêu cầu tiếp tục làm sâu sắc vai trò cơ quan lý luận, nghiệp vụ của tổ chức đoàn; là diễn đàn phản ánh trung thực tiếng nói tuổi trẻ; xây dựng tòa soạn hiện đại; phát triển theo hướng chuyên nghiệp, số hóa, nội dung lý luận góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên bằng những sản phẩm báo chí có chiều sâu, chuẩn mực, giàu tri thức, có giá trị thực tiễn và sức lan tỏa.

Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên Nguyễn Toàn Thắng tặng quà nhân dịp kỷ niệm sự kiện A80

Tạp chí Thanh niên tổ chức hoạt động thực tế

Trên cơ sở đó, năm 2026 Tạp chí Thanh niên đề ra một số định hướng trọng tâm:

Thứ nhất, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, nâng chất chính luận, lý luận, nghiệp vụ "đúng và trúng".

Tạp chí tiếp tục quán triệt phương châm "đúng tôn chỉ – trúng trọng tâm – chắc luận cứ – sáng cách thể hiện". Tổ chức các tuyến bài tuyên truyền nghị quyết, chủ trương mới, bám sát các nhiệm vụ phát triển đất nước và nhiệm vụ công tác thanh niên. Đồng thời, câng cao chất lượng bài chính luận với lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, ngôn ngữ chuẩn mực, có chiều sâu; gia tăng sản phẩm nghiệp vụ dành cho cơ sở như cẩm nang phương pháp, mô hình triển khai, khuyến nghị hành động, bài học kinh nghiệm có khả năng nhân rộng.

Đẩy mạnh tuyến bài về xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng chất cán bộ trẻ; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và hội nhập.

Đặc biệt, Tạp chí sẽ tiếp tục chú trọng phát triển diễn đàn "Lý luận trẻ" luôn có những tuyến bài phản ánh hơi thở của đời sống thanh niên trong kỷ nguyên số thông qua các bài viết phản ánh về nhu cầu học tập suốt đời, kỹ năng số, an toàn số, văn hóa số; đồng thời xây dựng "sức đề kháng" thông tin, nâng cao năng lực phân biệt đúng – sai, thật – giả cho bạn đọc trẻ bằng cách làm báo có kiểm chứng, có trách nhiệm thông qua tuyến bài " Thanh niên Việt Nam với công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"; tuyến bài "Tuổi trẻ Việt Nam học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh" vv...

Thứ hai, phát triển tạp chí khoa học theo hướng tăng chất lượng hàm lượng khoa học, tăng uy tín, tăng tác động lan tỏa, tăng ngành khoa học được tính điểm; từng bước chuẩn hóa và hội nhập.

Trước hết, cần tiếp tục chuẩn hóa mạnh hơn quy trình phản biện, biên tập; rút ngắn thời gian xử lý nhưng không đánh đổi chất lượng. Tăng bài nghiên cứu gắn với thực tiễn công tác thanh niên, có dữ liệu, khảo sát, nghiên cứu tình huống; tăng bài tổng quan có giá trị hệ thống hóa tri thức.

Mở rộng mạng lưới cộng tác viên khoa học là các chuyên gia, nhà khoa học trẻ, giảng viên, nghiên cứu sinh; trí thức trẻ, những tác giả uy tín có tầm ảnh hưởng với xã hội, tăng phối hợp tổ chức chuyên đề Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm khoa học theo các vấn đề lớn: thanh niên với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giáo dục lý tưởng và năng lực công dân số; phát triển nguồn nhân lực trẻ trong bối cảnh mới.

Nâng chuẩn đạo đức học thuật; tăng hàm lượng khoa học; tăng kiểm soát việc sao chép; tăng minh bạch thông tin tạp chí, xây dựng phiên bản Tiếng Anh Tạp chí Thanh niên Nghiên cứu khoa học. Tiếp tục trình Hội đồng giáo sư Nhà nước tính điểm một số chuyên ngành phù hợp với thanh niên trong tình hình mới.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Tạp chí Thanh niên Nghiên cứu khoa học không chỉ đạt chuẩn, mà phải có giá trị, tạo ảnh hưởng thực chất, thông qua công tác dự báo, tổng kết lý luận từ các phong trào, mô hình thực tiễn, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho hoạch định và triển khai chính sách thanh niên, công tác thanh niên.

Thứ ba, chuyển đổi số gắn với việc xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, dữ liệu hóa quy trình.

Trong năm 2026, Tạp chí tiếp tục cải tiến quy trình xuất bản từ lập kế hoạch đề tài, sản xuất, biên tập, xuất bản, phát hành, đến đo lường hiệu quả; chuẩn hóa biểu mẫu, lịch nội dung, quy trình phối hợp.

Ngoài ra, hướng tới mô hình đa phương tiện, đa định dạng, mỗi chủ đề lớn có thể được thể hiện bằng nhiều sản phẩm phù hợp từng nhóm đối tượng bạn đọc (bài phân tích dài, bài giải thích ngắn, đồ họa thông tin, hỏi – đáp, tọa đàm…).Tiếp tục tăng cường sử dụng công cụ số và AI như trợ lý trong các khâu phù hợp (phát triển báo nói, Tiếng Anh, tóm tắt tài liệu, gợi ý cấu trúc, kiểm lỗi) nâng cao năng lực đội ngũ biên tập viên, phóng viên nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

Song song đó, Tạp chí tiếp tục chủ động học hỏi kinh nghiệm của các cơ quan báo chí uy tín theo tinh thần chọn lọc, coi trọng trải nghiệm bạn đọc, xây dựng cộng đồng, phát triển sản phẩm dài hơi, tăng tính tương tác và làm báo dựa trên dữ liệu. Mục tiêu là hiện đại hóa phương thức thể hiện, đổi mới công nghệ xây dựng tờ báo hiện đại trong thời gian tới .

Thứ tư, tăng cường nâng cao chất lượng nội dung hình thức đồng hành cùng thanh niên Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới.

Năm 2026, Tạp chí tập trung nâng cao năng lực quản trị theo hướng rõ việc – rõ người – rõ tiến độ – rõ chất lượng; gắn trách nhiệm cá nhân với từng sản phẩm cụ thể.

Xây dựng kế hoạch đào tạo kỹ năng số, kỹ năng phân tích chính luận, kỹ năng biên tập chuyên sâu; coi việc đào tạo, tái đào tạo và tự học là nền tảng để phát triển năng lực mỗi cá nhân.Tăng cường kỷ luật phát ngôn, kỷ luật thông tin; bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động tòa soạn.

Nhìn lại năm 2025, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, người lao động Tạp chí Thanh niên có thể tự hào về tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm; giữ vững tôn chỉ mục đích là cơ quan lý luận, nghiệp vụ của tổ chức đoàn, đảm bảo tự chủ lương, các chế độ theo quy định Nhà nước, các kỳ tạp chí Thanh niên lý luận xuất bản theo kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động sau mặt báo; ổn định công tác tổ chức bám sát nhiệm vụ chính trị; đồng thời tạo dấu ấn trong nâng cao chất lượng nội dung, hàm lượng khoa học tạp chí với việc được Hội đồng Giáo sư nhà nước phê duyệt tăng điểm khoa học 0,75 điểm mỗi bài báo được đăng trên tạp chí Thanh niên Nghiên cứu khoa học, Bộ văn hóa Thể thao Du lịch đồng ý cho Tạp chí Thanh niên tăng trang, tăng kỳ xuất bản, tạo đà nâng chuẩn và phát triển. Những kết quả đạt được trong năm 2025 là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Tạp chí Thanh niên. Mỗi sản phẩm báo chí không chỉ là kết quả lao động nghề nghiệp mà còn thể hiện bản lĩnh chính trị, ý thức phụng sự cho Đảng, Đoàn và trách nhiệm trước bạn đọc.

Bước vào năm 2026, bám sát chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới, tích cực tuyên truyền cổ vũ phong trào "Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới" với 5 nội hàm: Tiên phong học tập và phát triển khoa học - công nghệ; tiên phong thi đua làm giàu chính đáng; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, chào đón mùa xuân mới về 2026 (Xuân Bính Ngọ), Tạp chí Thanh niên xác định tạo đà phát triển mới nâng chất chính luận; tăng giá trị hướng dẫn nghiệp vụ; nâng tầm uy tín khoa học; tăng năng lực số; nâng cao hiệu quả quản trị và sức lan tỏa bằng sản phẩm báo chí hiện đại, chuẩn mực, thuyết phục, giàu tri thức, tính nhân văn. Trên hết, Tạp chí Thanh niên tiếp tục khẳng định bản lĩnh cơ quan lý luận, nghiệp vụ của tổ chức Đoàn: kiên định định hướng, vững vàng, chủ động đổi mới, phụng sự bạn đọc bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng xây dựng đất nước; lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng toàn quốc, đồng hành cùng tuổi trẻ cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng

Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên