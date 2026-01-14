Tin vui: Từ 2026, nhiều người dân ở tỉnh này có thể được nhận 2 triệu đồng tiền mặt chỉ cần đáp ứng một điều kiện

Theo quy định tại Nghị quyết 39/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026.

Cụ thể, đối với tập thể xã, phường 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất UBND tỉnh thưởng một lần bằng tiền, với mức thưởng là 200 triệu đồng.

Xã, phường 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con được đề xuất UBND tỉnh thưởng một lần bằng tiền, với mức thưởng là 300 triệu đồng.

Xã, phường đạt 100% số ấp, khu phố có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất UBND tỉnh khen, thưởng một lần bằng tiền, vưới mức thưởng 3 triệu đồng.

Đối với cá nhân, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, được UBND cấp xã thưởng một lần bằng tiền, với mức thưởng là 2 triệu đồng/phụ nữ.

Như vậy, từ ngày 01/01/2026, tỉnh Tây Ninh sẽ thưởng 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Trước đó, tại địa bàn 60 xã phường của tỉnh Long An (cũ) cũng đã có quy định: Phụ nữ sinh đủ 02 (hai) con trước 35 tuổi, được Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng một lần bằng tiền, với mức thưởng là 1.000.000 đồng/phụ nữ.

Nghị quyết 39/2025/NQ-HĐND thay thế các nghị quyết trước đây của HĐND tỉnh Long An (cũ) về chính sách dân số giai đoạn 2021–2025. Đồng thời, quy định rõ việc chuyển tiếp chính sách đối với các tập thể và cá nhân thuộc 60 xã, phường của tỉnh Long An trước hợp nhất.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến trước ngày 01/01/2026:

1. Các tập thể thuộc 60 xã, phường của tỉnh Long An trước sáp nhập mà thuộc đối tượng được hưởng chế độ khen thưởng, khuyến khích duy trì vũng chắc mức sinh thay thế, kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số nhưng chưa được hưởng chế độ theo quy định tại tiết 3, tiết 4 mục đ1 của điểm đ khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về quy định một số chính sách dân số giai đoạn 2021 - 2025 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND) thì được hưởng mức thưởng theo Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng.

2. Các cá nhân thuộc 60 xã, phường của tỉnh Long An trước sáp nhập mà thuộc đối tượng được hưởng chế độ khen thưởng, khuyến khích duy trì vũng chắc mức sinh thay thế, kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số nhưng chưa được hưởng chế độ theo quy định tại mục đ2 của điểm đ khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về quy định một số chính sách dân số giai đoạn 2021 - 2025 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND) thì được hưởng mức thưởng theo Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND được Ủy ban nhân dân cấp xã khen thưởng.