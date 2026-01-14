Xô xát giữa hai nhóm người cạnh trụ sở tạm thời của UBND tỉnh Khánh Hòa

Sáng 14-1, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu Công an phường xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh hai nhóm người xô xát, ẩu đả tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Khu vực này nằm sát Trung tâm Hội nghị và nhà khách tỉnh Khánh Hòa - nay được tỉnh Khánh Hòa sử dụng làm trụ sở UBND tỉnh (trong khi chờ xây dựng trụ sở mới).

Theo nội dung clip dài hơn 2 phút, khoảng 8 người thuộc hai nhóm xảy ra mâu thuẫn, lao vào đánh đập, chửi rủa nhau trước sự chứng kiến của nhiều người dân và du khách.

Xô xát cạnh trụ sở tạm thời UBND tỉnh Khánh Hòa

Trong clip, có thời điểm 3–4 người cùng ghì một người, liên tục đánh vào đầu, lưng; sự việc chỉ lắng xuống khi có người xung quanh can ngăn. Nhiều du khách nước ngoài đứng trên vỉa hè tỏ ra ái ngại, một số dùng điện thoại ghi hình.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ rộng rãi đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm để bảo đảm an ninh trật tự, hình ảnh điểm đến du lịch Khánh Hòa.