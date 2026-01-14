Vụ cháy nghi do phóng hỏa

Khoảng 1h48 ngày 14/1, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà nghỉ An Phú (số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông, Hà Nội). Đám cháy xuất phát từ một phòng nghỉ ở tầng 3 của nhà nghỉ cao 8 tầng, diện tích tầng khoảng 136m2.

Ngay sau đó, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe tải chở phương tiện, 1 xe chỉ huy cùng khoảng 50 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 13, 15 và 31 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội) đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Như Hoàn)

Những khung cửa sổ bị cháy đen (Ảnh: Như Hoàn)

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, khống chế đám cháy, đồng thời tổ chức cứu nạn, hướng dẫn người dân thoát lên tầng mái và đưa ra ngoài bằng xe thang. Đến khoảng 2h10, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê ban đầu, diện tích cháy khoảng 10m2, không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê. Công an phường Hà Đông đã tạm giữ một nghi phạm để điều tra làm rõ nghi vấn đốt nhà nghỉ gây hỏa hoạn.

“Chỉ nghĩ còn bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu”

Trong vụ việc, hành động dũng cảm của đồng chí Phạm Quỳnh Sơn - sinh viên năm cuối Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, hiện đang thực tập tại Công an phường Thanh Xuân - đã để lại ấn tượng mạnh.

Chia sẻ lại thời điểm xảy ra sự việc, đồng chí Sơn cho biết: “Tôi đang trong quá trình thực tập ở công an phường Thanh Xuân. Hôm qua đi làm về thì thấy bên nhà đang cãi nhau và dọa đốt nhà.”

Đồng chí Phạm Quỳnh Sơn - người hùng trong vụ việc

Khi phát hiện đám cháy, không kịp suy nghĩ nhiều, anh lập tức chạy lên trên để hô hoán, hướng dẫn mọi người thoát nạn: “Tôi chạy lên từng tầng để kiểm tra, hô hoán và hướng dẫn mọi người cách thoát nạn. Tôi lấy khăn ướt cho mọi người bịt mũi, miệng để tránh ngạt khói.”

Ban đầu, Sơn dẫn khoảng 8 người xuống tầng 1 để thoát hiểm. Tuy nhiên, khi di chuyển đến tầng 3, khói đã dày đặc và nguy cơ ngạt rất cao. “Đến tầng 3 thì khói đặc quá rồi nên tôi kéo mọi người quay lại, dẫn lên tum để tránh khói. Tôi quay ra sau thì thấy có bạn nữ đã ngồi sụp xuống đất. Tôi phải thốc bạn ấy cùng mọi người chạy lên trên vì tôi biết càng xuống dưới khói càng đặc, chắc chắn sẽ có người ngạt.”

Suốt quá trình cứu người, Sơn liên tục trấn an các nạn nhân: “Tôi chỉ nói mọi người cứ bình tĩnh, đội cứu nạn sắp đến rồi, có tôi ở đây rồi, mọi người không sao đâu.”

Sơn cùng nạn nhân cứu thoát khỏi đám cháy (Ảnh: Như Hoàn)

Đồng chí Sơn cho biết anh đã có 4 năm học tập tại Trường Phòng cháy chữa cháy. Chính nhờ những kiến thức và kinh nghiệm ấy đã giúp anh có thể hướng dẫn mọi người tìm cách thoát nạn an toàn.

“Lúc thấy cháy, tôi không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ chạy lên xem còn bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu. Đám cháy lúc đó bùng lớn, tôi đi từng tầng hô hoán, xem còn ai thì dẫn đi.”

Lời kể bàng hoàng của nạn nhân

Anh Trung, người thuê trọ tại nhà nghỉ An Phú được 2 năm, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc sinh tử.

“Khoảng gần 2h sáng ngày 14/1, tôi đang ngủ thì thấy chuông báo cháy. Ngoài hành lang mọi người hô hoán rất to. Tôi mở cửa ra thì thấy khói đã sặc kín hành lang tầng 6.”

Trong trạng thái hoảng loạn, anh vội mặc quần áo, đi giày để tìm đường thoát thân: “Lúc đó tôi cuống lắm. May là có đồng chí Sơn hướng dẫn người sinh sống trong đây tìm lối thoát hiểm.”

Ảnh: Như Hoàn

Khi lên đến tầng 8, anh Trung và một nữ nạn nhân khác đã trèo ra ban công, phát hiện một sợi dây điện nối sang nhà bên cạnh.“Bọn tôi bám theo dây đó leo xuống. Khi còn cách mặt đất khoảng 3 mét thì bạn nữ đi trước bị ngã. Tôi theo sau thì tụt được xuống nhà bên cạnh, người ta mở cửa cho vào.”

Trong lúc đó, đồng chí Sơn vẫn tiếp tục hỗ trợ những người còn lại trong tòa nhà. Đồng chí Sơn cho biết “Có hai người lúc em không để ý thì họ tự tụt xuống, còn những người khác em hô không cho xuống. Lúc cứu hỏa đến thì khói cũng tan bớt rồi nên em nhờ cứu hỏa đưa mọi người xuống an toàn bằng lối thang bộ.”

Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa người dân, đồng chí Phạm Quỳnh Sơn và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, toàn bộ nạn nhân mắc kẹt trong nhà nghỉ đã được đưa ra ngoài an toàn. Đám cháy được khống chế nhanh chóng, không lan sang các hộ dân xung quanh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.