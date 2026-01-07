Một phụ nữ nghi bị tưới xăng lên người rồi phóng hỏa: Khoảnh khắc trước khi xảy ra sự việc

Toàn bộ diễn biến của sự việc đã được camera an ninh nhà dân ghi lại. Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 6/1 trong một ngôi nhà thuộc khu phố Trường Đức, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh.

Thời điểm xảy ra sự việc, người phụ nữ cùng một người đàn ông cùng ngồi trên xích đu đặt trong sân nhà. Khi người phụ nữ đang mải dùng điện thoại thì người đàn ông bất ngờ đứng dậy, mở can nghi là xăng đổ lên người phụ nữ. Nạn nhân hoảng sợ, lao ra cửa kêu cứu nhưng ngọn lửa sau đó đã bùng lên dữ dội.

Khoảnh khắc trước khi xảy ra vụ phóng hỏa

Nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra trên địa bàn, lực lượng chắc năng phường Long Hoa đã ngay lập tức có mặt tại hiện trưởng để xử lý và xác minh vụ việc.

Báo Pháp Luật TP.HCM (PLO) thông tin, qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Ông N.M.N. (57 tuổi, trú tại khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa) bị nghi là đã dùng xăng tưới lên người bà N.K.D. (52 tuổi, trú khu phố Trường Đức, phường Long Hoa) rồi châm lửa đốt, dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng.

Báo Người Lao Động thông tin, vụ việc khiến cả ông N. và bà D. bị bỏng nặng. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng nguy kịch, bỏng toàn thân độ III. Sau đó, bệnh viện làm thủ tục chuyển tuyến nhưng cả hai đã không qua khỏi trên đường chuyển viện.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật