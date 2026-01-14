Va chạm liên hoàn trên Quốc lộ 51, ùn tắc giao thông kéo dài khoảng 5 km

Sáng 14-1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện xảy ra trên Quốc lộ 51, đoạn qua khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ (TPHCM) khiến 1 người bị thương và giao thông ùn ứ kéo dài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, xe container biển số 50E-147... kéo theo rơ-moóc 72RM-014... lưu thông theo hướng Đồng Nai đi Vũng Tàu.

Chiếc ô tô con bẹp dí giữa chiếc xe tải và container

Khi đến khu vực gần ngã ba Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, xe container bất ngờ va chạm với ô tô con 4 chỗ chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến ô tô con bị đẩy chui vào gầm xe tải biển số 60C-650... đang lưu thông phía trước.

Tiếp đó, xe tải này tiếp tục tông vào đuôi một xe tải khác, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện. Hậu quả, ô tô 4 chỗ bị biến dạng nghiêm trọng, kẹt cứng dưới gầm xe tải, túi khí bung ra.

Đầu xe tải bị hư hỏng sau cú tông vào đuôi xe phía trước

Tài xế ô tô con bị thương nhẹ, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Các phương tiện còn lại hư hỏng phần đầu và đuôi.

Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 51 ùn tắc nghiêm trọng, dòng xe nối dài khoảng 5 km, việc lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp với công an địa phương nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các tài xế liên quan.

Tài xế xe ô tô con bị thương sau vụ tai nạn

Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn, lực lượng chức năng đang điều xe cứu hộ đến cẩu kéo các phương tiện gặp nạn.