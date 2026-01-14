Bệnh viện thông tin về vụ "bảo vệ khóa cửa ô tô của người chở bệnh nhân đi cấp cứu"

Chiều 14-1, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận đã nắm thông tin vụ việc bảo vệ bệnh viện khóa cửa ô tô, đang lan truyền trên mạng xã hội.

Chiếc ô tô bị khóa cửa. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip do một người đàn ông quay lại, phản ánh việc trưa 5-1, ông chở người nhà đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu và đậu ô tô trong khuôn viên bệnh viện.

Theo người này, khu vực đậu xe không có biển cấm nhưng bảo vệ bệnh viện đã khóa cửa ô tô của ông, trong khi 2 ô tô đậu gần đó lại không bị xử lý.

Sau khi được đăng tải, các đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến bình luận trái chiều.

Thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay trưa 5-1, ông Đ.M.V. (ngụ tỉnh Đắk Lắk) sau khi chở người nhà vào bệnh viện đã đưa ô tô ra đỗ tại khu vực lối vào, gây cản trở việc đi lại.

Phát hiện sự việc, bảo vệ bệnh viện đã đến nhắc nhở, yêu cầu di chuyển xe nhưng ông V. không hợp tác. Do đó, bảo vệ đã tiến hành khóa cửa xe lại.

Đối với thông tin cho rằng 2 ô tô đậu bên cạnh không bị khóa, lãnh đạo bệnh viện cho biết các tài xế này đã chấp hành việc di chuyển xe ngay sau khi được nhắc nhở.

“Bệnh viện đã lập biên bản vi phạm về hành vi đậu ô tô không đúng nơi quy định trong khuôn viên nhằm mục đích nhắc nhở. Ông Đ.M.V. cũng đã ký xác nhận vào biên bản. Việc các đoạn clip sau đó được gửi cho người khác đăng tải lên mạng xã hội đã gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của bệnh viện” – lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết.