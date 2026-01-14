Vụ thịt nhiễm dịch bệnh tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long: Bắt Tổng giám đốc cùng 3 thuộc cấp

Chiều 14-1, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Trương Sỹ Toàn khi chưa bị cơ quan công an khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố 3 người gồm: Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cũng ra lệnh tạm giam đối với ông Trương Sỹ Toàn và 3 cán bộ, nhân viên trên để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh và Trịnh Hà Việt đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt heo trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt heo trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco, trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt heo đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo bất kỳ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Quá trình điều tra, ngày 12-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

5/9 đối tượng cung cấp thịt nhiễm dịch heo châu Phi vào Công ty CP đồ hộp Hạ Long bị khởi tố

Ngày 24-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố đối với 9 bị can trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp gồm: Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên); Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại xã Hà Nam); Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú tại phường Ngô Quyền), đều thuộc TP Hải Phòng; Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, trú tại phường Mỹ Hào); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại xã Đông Hưng); Đinh Thị Nghị (SN 1982, trú tại xã Thần Khê); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, trú tại xã Thần Khê); Phạm Xuân Toan (SN 1975, trú tại xã Thần Khê), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, trú tại xã Bắc Tiên Hưng), đều thuộc tỉnh Hưng Yên, cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, heo ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Trương Sỹ Toàn và 3 thuộc cấp: Phạm Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thoan và Lại Thị Thanh Hương. Đây là các cá nhân được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.