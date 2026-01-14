Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Kiểm tra an toàn thực phẩm được tăng cường trong dịp cuối năm. Ảnh minh hoạ

Theo Cục An toàn thực phẩm, báo chí phản ánh khu vực bếp ăn của Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Adora (TPHCM) không bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước thông tin này, nhằm bảo đảm sức khỏe người dân, cục đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM tổ chức kiểm tra, xác minh việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở trên.

Đồng thời, Sở An toàn thực phẩm TPHCM được yêu cầu mở rộng kiểm tra đối với các cơ sở tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Kết quả kiểm tra, xử lý cần được chủ động công khai để cảnh báo cộng đồng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kiểm soát thực phẩm giả; bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn tập thể.

Việc kiểm tra, giám sát cần gắn với kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân 2026. Kết quả xử lý phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.