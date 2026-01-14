Chủ tịch Công ty Z Holding bị tuyên phạt 30 năm tù

Quang cảnh phiên đối đáp sáng 8/1/2026. Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Trong đó, Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) bị Tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là 30 năm tù.

Cùng ra hầu Tòa trong vụ án này với bị cáo Hoàng Quang Thịnh còn có 12 bị cáo khác thuộc Công ty Z Holding gồm:

Bốn Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding: Nguyễn Văn Minh bị Tòa tuyên phạt 18 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là 28 năm tù; La Khắc Minh 16 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là 26 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hiền 5 năm 6 tháng tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 12 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là 6 năm 6 tháng tù; Trần Hải Bình bị xử phạt 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Thị Bích Phương (Phó trưởng hệ thống bán hàng Alama) 6 năm 6 tháng tù về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Nguyễn Quốc Vương (Trưởng ban Tài chính) 5 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hoàng Thị Hiền (Trưởng ban Kế toán) 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lê Thị Bích Phương (Trưởng nhóm Kế toán thuế) và Vũ Thị Nguyệt (cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2) cùng bị phạt 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trương Hoài Thu (nhân viên Kế toán) bị phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hà Thị Vượng (Trưởng phòng Phòng Kế toán 3) và Lê Thị Hà (cựu Trưởng phòng Phòng Kế toán 2) cùng bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Năm bị cáo còn lại gồm: Lê Văn Duyên (cổ đông tại Công ty Nature Made) 5 năm 6 tháng tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, 12 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là 6 năm 6 tháng tù.

Phạm Duy Tân (Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made) và Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty trách nhiệm Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam) cùng bị phạt 9 năm tù về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Nguyễn Văn Phòng (Giám đốc Công ty One Group) 4 năm tù và Trịnh Anh Tùng (cổ đông Công ty One Group) 3 năm tù về cùng tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bản án sơ thẩm nêu rõ, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Z Holding) cùng 2 cấp dưới là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống. Ba bị cáo đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Để thực hiện hành vi phạm tội, 3 bị cáo trên đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố, đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó trưởng nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Hội đồng xét xử kết luận, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng. Kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng. Các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền hơn 149 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại về thuế là hơn 1.633 tỷ đồng.

Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư, nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự công cộng. Hành vi của các bị cáo tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của Nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm, kế toán, thuế, kiểm soát dòng tiền công khai minh bạch...; hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trên phạm vi rộng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 - tháng 5/2025.

Đối với 3 nhóm tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền" đều có sự chỉ đạo điều hành, phạm tội có tính hệ thống, kéo dài của 3 bị cáo là Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh cùng với sự giúp sức đồng phạm của các bị cáo khác.

Về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, phạm tội trong thời gian dài với nhiều loại hàng hóa khác nhau với khối lượng hàng hóa lớn, gồm các mặt hàng sữa dành cho trẻ em, người già là những người yếu thế trong xã hội. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại về vật chất, gây ảnh hưởng xấu đến lòng tin của người tiêu dùng, nhân dân mà còn gây bức xúc trong xã hội.

Đối với hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, với sự tham gia của hệ thống hàng trăm công ty, hệ thống bán hàng trực tiếp, nhóm bán hàng, hộ kinh doanh cá thể phân phối sản phẩm trên toàn quốc, hệ thống Z Holding và doanh nghiệp có doanh thu bán hàng rất lớn. Dưới sự chủ mưu, cầm đầu của 3 bị cáo, các bị cáo đã khởi xướng với đồng phạm lập duy trì song song 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, thực hiện kê khai thuế phản ánh không đúng thực tế hoạt động sản xuất của công ty thuộc hệ thống, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước về thuế. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến chính sách kinh tế của Nhà nước, môi trường kinh doanh lành mạnh, ảnh hưởng đến sự khách quan, công bằng giữa các doanh nghiệp.

Đối với tội “Rửa tiền”, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa đầu tư, thực chất là hợp thức hóa, luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.