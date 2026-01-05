Ông chủ Z Holding sản xuất sữa giả khai cả gia đình đều uống sữa Hiup

Ngày 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 18 bị cáo trong vụ án sản xuất và bán sữa giả trị giá hàng nghìn tỷ đồng, xảy ra tại Công ty Z Holding.

Trong đó, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding và 2 Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh bị đưa ra xét xử với 3 tội danh là Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền.

15 người còn lại bị xét xử về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm .

Tại bục khai báo, Hoàng Quang Thịnh thừa nhận cáo buộc của VKS, bị cáo khai Z Holding là công ty tổng, bên dưới có hơn 20 công ty con và hệ thống các hộ kinh doanh trực tiếp đăng ký bán hàng.

Tại Z Holding, Thịnh nắm 42,2% cổ phần, Nguyễn Văn Minh giữ 31,5%, còn lại là phần góp vốn của La Khắc Minh.

Thịnh khai bản thân có vai trò là Tổng giám đốc, quản lý chung, trong đó có hoạt động về tài chính. Tuy nhiên, Thịnh không trực tiếp quản lý, theo dõi công việc sản xuất của nhà máy Công ty Nature Made - đơn vị sản xuất sữa giả.

Dù vậy, theo lời khai của Thịnh, tháng 9/2024, bị cáo nhận được thông tin có một số sản phẩm do Nature Made sản xuất không đạt chất lượng.

"Bị cáo rất ngạc nhiên vì luôn nghĩ mọi việc điều đang rất tốt, chuẩn chỉ. Những con người làm việc tại Nature Made đều có chuyên môn", Thịnh nói và cho biết ngay sau đó đã tổ chức cuộc họp online khẩn để hỏi về vấn đề này.

Tại cuộc họp, Thịnh khai đã đưa ra 2 giải pháp, một là không giữ lại công thức để "làm chuẩn", hoặc sản phẩm như nào thì đăng ký lại "cho chuẩn", đồng thời dừng sản xuất các sản phẩm không đạt chuẩn.

"Nhưng sau đó nhà máy vẫn sản xuất theo công thức cũ?", HĐXX chất vấn.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh tại toà.

Thịnh trình bày sau khi có quyết định dừng sản xuất, lại phát sinh một số đơn đặt hàng.

"Bị cáo nghĩ đó là đơn hàng đặc cách. Sau đơn hàng đó sẽ không sản xuất nữa. Bị cáo không trực tiếp điều hành nhà máy nên cũng không biết sau đó có sản xuất thêm đơn hàng nào không", Thịnh nói.

Tại bục khai báo, Hoàng Quang Thịnh bộc bạch bản thân và thành viên ban lãnh đạo Z Holding luôn ý thức việc sản xuất các sản phẩm là phải tốt, không có ý định giảm giá vốn để tăng lợi nhuận.

"Bản thân gia đình, các con của bị cáo sáng, chiều đều uống sữa do bị cáo sản xuất, ngoài ra có bạn bè, người thân, cháu ruột cũng uống. Sản phẩm Hiup không đạt 70% chất lượng như công bố chứ không có thành phần gây độc hại" , Thịnh nói.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, 3 bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh với vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, trực tiếp nắm quyền chỉ huy, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Nhóm bị can này đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ công bố; cắt giảm công đoạn sản xuất theo hướng bớt/thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Các bị can cũng xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến, sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng.

Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả , doanh thu hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả là hơn 2.400 tỷ đồng. Từ đó, các bị can Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính số tiền là gần 150 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể; lập 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Từ đó, các đối tượng gây thiệt hại về thuế hơn 1.600 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có, thông qua các giao dịch mua cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.